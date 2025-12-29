USA, Fed: a dicembre peggiora ancora l'attività manifatturiera nel distretto di Dallas

(Teleborsa) - Peggiora leggermente l'attività delle fabbriche
nel Distretto di Dallas
, nel mese di dicembre, secondo quanto segnalato dai dirigenti aziendali che hanno risposto al Texas Manifacturing Outlook Survey
.
L'indice generale manifatturiero, elaborato dalla Federal Reserve di Dallas
, si è portato a -10,9 punti rispetto ai -10,4 punti del mese precedente.
Bisogna ricordare che quando le aziende che segnalano un aumento supera il numero di quelle che segnalano una diminuzione, l'indice sarà maggiore di zero e viceversa.
L'indice di produzione
, una misura chiave delle condizioni di produzione dello Stato, è sceso a -3,2 punti da 20,5 punti, mentre i nuovi ordini
sono calati di 11 punti fino a -6,4 punti.
L'indice della capacità di utilizzo
torna negativa e si porta a -4,5 punti da 19,4 punti, mentre l'indice delle spedizioni
è sceso a -10,6, il valore più basso degli ultimi 17 mesi.(Foto: R K su Unsplash)