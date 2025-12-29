Milano 17:18
USA, Fed: a dicembre peggiora ancora l'attività manifatturiera nel distretto di Dallas

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Peggiora leggermente l'attività delle fabbriche nel Distretto di Dallas, nel mese di dicembre, secondo quanto segnalato dai dirigenti aziendali che hanno risposto al Texas Manifacturing Outlook Survey.

L'indice generale manifatturiero, elaborato dalla Federal Reserve di Dallas, si è portato a -10,9 punti rispetto ai -10,4 punti del mese precedente.

Bisogna ricordare che quando le aziende che segnalano un aumento supera il numero di quelle che segnalano una diminuzione, l'indice sarà maggiore di zero e viceversa.

L'indice di produzione, una misura chiave delle condizioni di produzione dello Stato, è sceso a -3,2 punti da 20,5 punti, mentre i nuovi ordini sono calati di 11 punti fino a -6,4 punti.

L'indice della capacità di utilizzo torna negativa e si porta a -4,5 punti da 19,4 punti, mentre l'indice delle spedizioni è sceso a -10,6, il valore più basso degli ultimi 17 mesi.





(Foto: R K su Unsplash)
