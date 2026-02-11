Wall Street chiude debole con tech. Dow regge sopra 50.000 punti

(Teleborsa) - Wall street ha chiuso le contrattazioni in rosso appesantita dal settore tech. Tiene però il Dow Jones che chiude sopra i 50.000 punti su un nuovo record. Il mercato americano ha risentito del debole dato sulle vendite al dettaglio che anticipa il job report e il dato dell'inflazione.
Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones
che si attesta sui valori della vigilia a 50.188 punti, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso l'S&P-500
, che ha perso lo 0,33%, chiudendo a 6.942 punti.
Leggermente negativo il Nasdaq 100
(-0,56%); sulla stessa linea, in lieve ribasso l'S&P 100
(-0,47%).
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori utilities
(+1,59%), materiali
(+1,29%) e beni di consumo secondari
(+0,45%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti telecomunicazioni
(-0,84%), finanziario
(-0,75%) e beni di consumo per l'ufficio
(-0,63%).
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Walt Disney
(+2,66%), Home Depot
(+2,26%), Travelers Company
(+1,98%) e 3M
(+1,85%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Amgen
, che ha terminato le contrattazioni a -2,97%.
Deludente Coca Cola
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca JP Morgan
, che mostra un piccolo decremento dell'1,19%.
Sotto pressione IBM
, con un forte ribasso dell'1,55%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Datadog
(+13,72%), Marriott International
(+8,50%), Shopify
(+7,60%) e Charter Communications
(+4,17%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Western Digital
, che ha terminato le contrattazioni a -8,19%.
In apnea Seagate Technology
, che arretra del 6,77%.
Tonfo di Intel
, che mostra una caduta del 6,19%.
Lettera su Monolithic Power Systems
, che registra un importante calo del 5,32%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
sui mercati statunitensi: Mercoledì 11/02/2026
14:30 USA
: Tasso disoccupazione (atteso 4,4%; preced. 4,4%)
14:30 USA
: Variazione occupati (atteso 70K unità; preced. 50K unità)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,46 Mln barili) Giovedì 12/02/2026
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 222K unità; preced. 231K unità)
16:00 USA
: Vendita case esistenti (atteso 4,22 Mln unità; preced. 4,35 Mln unità)
16:00 USA
: Vendita case esistenti, mensile (preced. 5,1%) Venerdì 13/02/2026
14:30 USA
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,5%; preced. 2,7%).