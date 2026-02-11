Wall Street chiude debole con tech. Dow regge sopra 50.000 punti

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

materiali

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

finanziario

beni di consumo per l'ufficio

Walt Disney

Home Depot

Travelers Company

3M

Amgen

Coca Cola

JP Morgan

IBM

Datadog

Marriott International

Shopify

Charter Communications

Western Digital

Seagate Technology

Intel

Monolithic Power Systems

(Teleborsa) - Wall street ha chiuso le contrattazioni in rosso appesantita dal settore tech. Tiene però il Dow Jones che chiude sopra i 50.000 punti su un nuovo record. Il mercato americano ha risentito del debole dato sulle vendite al dettaglio che anticipa il job report e il dato dell'inflazione.Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 50.188 punti, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,33%, chiudendo a 6.942 punti.Leggermente negativo il(-0,56%); sulla stessa linea, in lieve ribasso l'(-0,47%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,59%),(+1,29%) e(+0,45%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,84%),(-0,75%) e(-0,63%).Tra i(+2,66%),(+2,26%),(+1,98%) e(+1,85%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,97%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,19%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,55%.(+13,72%),(+8,50%),(+7,60%) e(+4,17%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,19%.In apnea, che arretra del 6,77%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,19%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,32%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Tasso disoccupazione (atteso 4,4%; preced. 4,4%)14:30: Variazione occupati (atteso 70K unità; preced. 50K unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,46 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 222K unità; preced. 231K unità)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,22 Mln unità; preced. 4,35 Mln unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. 5,1%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,5%; preced. 2,7%).