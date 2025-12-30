Cy4gate, commesse per più di 9 milioni tra difesa e sicurezza europea

(Teleborsa) - Cy4gate,
società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, rafforza il portafoglio ordini
a fine 2025 con nuovi contratti complessivi per oltre 9 milioni di euro
nel segmento della Decision Intelligence
, confermando il posizionamento del Gruppo nei mercati della difesa e della sicurezza istituzionale in Europa.
Nel dettaglio, il gruppo attivo nella cyber security e cyber intelligence ha siglato con ELT Group
contratti per un valore complessivo di 4,6 milioni di euro
, della durata di 18 mesi, per lo sviluppo e l’implementazione di moduli avanzati di decision intelligence e comando e controllo destinati al settore della Difesa
. Le attività, che spaziano dal design alla realizzazione delle soluzioni, combinano le competenze di ELT Group nella difesa elettronica e nella gestione dello spettro elettromagnetico con il know-how cyber di CY4GATE, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze operative emergenti in scenari di hybrid cyberwarfare multidominio.
A questi accordi si aggiunge la firma di un nuovo contratto da 4,45 milioni di euro
, della durata di un anno, con un primario cliente istituzionale europeo
, finalizzato alla fornitura di soluzioni tecnologiche avanzate di Decision Intelligence a supporto delle Law Enforcement Agencies. La piattaforma integrata consentirà al cliente di correlare informazioni e dati provenienti da fonti multiple, strutturate e non, migliorando i processi decisionali e l’efficacia nello svolgimento dei compiti istituzionali.
Nel complesso, le nuove commesse sottolineano la capacità di CY4GATE Group di proporre un portafoglio tecnologico ampio
, modulare e adattabile, elemento distintivo nella competizione sui mercati internazionali. Un vantaggio competitivo che poggia sulla verticalizzazione
di tecnologie complesse e su una profonda esperienza maturata nel tempo, consentendo al Gruppo di rispondere con flessibilità alle esigenze di clienti istituzionali ad alta complessità.(Foto: Scott Graham su Unsplash)