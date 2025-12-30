Cy4gate, commesse per più di 9 milioni tra difesa e sicurezza europea

Cy4gate,

(Teleborsa) -società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, rafforza ila fine 2025 con nuovi contratti complessivi per oltrenel segmento della, confermando il posizionamento del Gruppo nei mercati della difesa e della sicurezza istituzionale in Europa.Nel dettaglio, il gruppo attivo nella cyber security e cyber intelligence ha siglato concontratti per un valore complessivo di, della durata di 18 mesi, per lo sviluppo e l’implementazione di moduli avanzati di decision intelligence e comando e controllo destinati al settore della. Le attività, che spaziano dal design alla realizzazione delle soluzioni, combinano le competenze di ELT Group nella difesa elettronica e nella gestione dello spettro elettromagnetico con il know-how cyber di CY4GATE, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze operative emergenti in scenari di hybrid cyberwarfare multidominio.A questi accordi si aggiunge la firma di un nuovo contratto da, della durata di un anno, con un, finalizzato alla fornitura di soluzioni tecnologiche avanzate di Decision Intelligence a supporto delle Law Enforcement Agencies. La piattaforma integrata consentirà al cliente di correlare informazioni e dati provenienti da fonti multiple, strutturate e non, migliorando i processi decisionali e l’efficacia nello svolgimento dei compiti istituzionali.Nel complesso, le nuove commesse sottolineano la capacità di CY4GATE Group di proporre un, modulare e adattabile, elemento distintivo nella competizione sui mercati internazionali. Un vantaggio competitivo che poggia sulladi tecnologie complesse e su una profonda esperienza maturata nel tempo, consentendo al Gruppo di rispondere con flessibilità alle esigenze di clienti istituzionali ad alta complessità.