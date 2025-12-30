ICOP al centro dei lavori della nuova Linea 10 di Napoli: quota da 16 milioni e possibili fondazioni per altri 50

I.CO.P.

(Teleborsa) -Società Benefit, partecipa alla realizzazione del Lotto 1 della nuova Linea 10 della Metropolitana di Napoli, infrastruttura strategica per il potenziamento della mobilità urbana e per il collegamento del capoluogo campano con la stazione AV di Napoli–Afragola.L’intervento, spiega una nota, rientra nell’appalto aggiudicato al costituendo consorzio, di cui fa parte Eteria, all’interno del quale ICOP opera come impresa esecutrice specializzata. Ildel Consorzio per il Lotto 1 è pari a circa 660 milioni di euro e riguarda la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere civili del nuovo tracciato ferroviario metropolitano.come consorziata nell’ambito del Lotto 1 ammonta a circa 16 milioni di euro.In questo primo lotto, sono inoltre previste opere fondazionali per un valore complessivo di circa 50 milioni di euro, per la realizzazione di una prima tratta della linea e di tre stazioni, che rientrano nell’attività specialistica di ICOP e che rappresenteranno la naturale estensione del suo coinvolgimento.Il progetto di cui il consorzio detiene il diritto in esclusiva per completare i lavori, potrà portare il valore complessivo dell’intervento fino a circa 1,7 miliardi di euro; in tale scenario, la quota ICOP come consorziata è stimata in 41,6 milioni di euro. Nel quadro dell’intero sviluppo della Linea 10 Metropolitana di Napoli, il valore complessivo delle opere fondazionali è stimato in oltre 200 milioni di euro.Le opere di fondazione comprendono lavorazioni specialistiche ad alto contenuto tecnico, tra cui diaframmi realizzati con idrofresa, interventi di jet grouting per il consolidamento e l’impermeabilizzazione dei terreni e tecniche di congelamento artificiale del terreno, soluzioni tipiche delle infrastrutture metropolitane in sotterraneo e adottate in contesti urbani complessi caratterizzati da condizioni geotecniche e idrogeologiche articolate.La partecipazione al progetto della Linea 10 di Napoli rafforza ulteriormente il posizionamento di ICOP nel settore delle grandi opere infrastrutturali e conferma la capacità del Gruppo di operare in progetti complessi ad elevato contenuto ingegneristico, contribuendo allo sviluppo di infrastrutture strategiche per il Paese."Aver contribuito nel tempo allo sviluppo della metropolitana di Napoli e poter continuare oggi a lavorare su un’infrastruttura così rilevante rappresenta", ha dichiarato. "Progetti come la Linea 10 confermano l’importanza di investire nello sviluppo di infrastrutture strategiche per il Paese, capaci di migliorare la mobilità urbana e generare valore duraturo per i territori. La partecipazione a questo intervento rafforza il nostro impegno nel mettere competenze specialistiche e know-how ingegneristico al servizio di opere complesse e ad alto impatto".