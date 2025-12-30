Immobiliare USA, prezzi case in crescita a ottobre

(Teleborsa) - Prezzi in aumento nell'nel mese di ottobre.L'indice FHFA elaborato dalla, che misura i prezzi delle abitazioni statunitensi, ha registrato un incremento mensile dello 0,4%, dopo il -0,1% registrato nel mese precedente e il +0,1% atteso dagli analisti.Su base annua l'indice, calcolato sui prezzi dichiarati degli immobili all', è salito dell'1,7% leggermente inferiore al +1,8% del mese precedente.Quotazioni in frenata, ma meno di quanto previsto dagli analisti, secondo quanto rilevato dall'indice, che misura l'andamento dei prezzi nelle principali venti aree metropolitane degli Stati Uniti: ha evidenziato un incremento su base annua dell'1,3% rispetto al +1,4% del mese precedente e al +1,1% atteso dal consensus. Su base mensile si registra un calo dello 0,3% contro il -0,5% di settembre. L'indice destagionalizzato ha riportato una salita dello 0,3% su base mensile, rispetto al +0,2% del mese precedente.