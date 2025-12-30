Metriks AI completa l’integrazione di FCONN e accelera la crescita nell’Industrial IoT

Metriks AI

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nello sviluppo di soluzioni B2B basate sui dati e potenziate dall'intelligenza artificiale, ha perfezionato l'del restante 40% del capitale di, portando così la partecipazione al 100% della società e completando l'integrazione industriale e tecnologica nel segmento dell'(IIoT).Nel dettaglio, l'operazione è stata finalizzata secondorispetto allo schema inizialmente previsto, che contemplava un'acquisizione progressiva delle quote. Tale scelta ha consentito a Metriks AI di ottenere immediatamente il pieno controllo di FCONN, accelerando l'esecuzione della strategia di crescita per linee esterne.Ilper l'acquisizione del residuo 40% è pari a, di cui 100.002 euro regolati per cassa e 49.998 euro mediante assegnazione di azioni ordinarie Metriks AI. In particolare, sono state emesse 12.820 azioni, valorizzate sulla base del prezzo ufficiale di chiusura registrato su Borsa Italiana il 29 dicembre 2025. Le azioni assegnate al socio venditore sono soggette a un vincolo di lock-up fino al 31 dicembre 2030.L'operazione si inserisce nel percorso di sviluppo perseguito dalla società, focalizzato sufinalizzate a rafforzare e ampliare l'offerta della piattaforma proprietaria Metriks Suite. Il pieno controllo di FCONN permette di intensificare le sinergie operative e tecnologiche e di consolidare il presidio nel mercato IIoT, considerato strategico per la crescita futura.Secondo quanto indicato dalla società, l'integrazione di FCONN contribuisce a rafforzare ildi Metriks AI come operatore di riferimento per le PMI, grazie a un'integrata, scalabile e ad alto valore aggiunto. L'obiettivo è quello di supportare le imprese nei processi di trasformazione digitale attraverso soluzioni basate sui dati e potenziate dall'