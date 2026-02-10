Mercati europei cauti. A Milano corrono le auto con Ferrari e Stellantis

(Teleborsa) - Si muove con cautela la seduta odierna delle borse europee
, così come a Piazza Affari, mentre i future di Wall Street si miìuovono appena sopra la parità. A Milano corrono Ferrari
che ha alzato il velo sui conti preliminari del 2025, e Stellantis
che cerca di recuperare terreno dalle perdite di venerdì, dopo la pubblicazione anticipata dei risultati preliminari 2025, nonostante il taglio di target price di alcuni analisti. Occhi ancora puntati sulle banche, dopo i conti di Mediobanca
svelati ieri e oggi quelli di MPS pubblicati
prima dell'avvio del mercato.
L’attenzione degli investitori resta concentrata anche sulle trimestrali europee
- con i conti di BP
, Barclays
, Kering
e Philips
- mentre prosegue a pieno ritmo la earning season oltre l'Atlantico
, tra cui si segnalano Coca Cola, S&P Global, Marriott, Spotify. Focus anche sui dati macroeconomici
. Domani è attesa la pubblicazione del rapporto sull’occupazione
americana, di gennaio, mentre venerdì sarà la volta dell’inflazione
.
Intanto in Italia, Cassa Depositi e Prestiti
ha collocato con successo una nuova emissione Social
, per un ammontare nominale pari a 750 milioni di euro e scadenza a otto anni, riservata a investitori istituzionali.
In un'intervista rilasciata il 6 febbraio e pubblicata oggi, il Vicepresidente della Banca Centrale Europea, Luis de Guindos
, ha tracciato un quadro ottimistico ma prudente per l'economia dell'area euro
. Secondo l'esponente della BCE, il sistema economico europeo sta mostrando una solidità superiore alle previsioni della stessa banca centrale, nonostante i numerosi rischi globali.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,191. Lieve calo dell'oro
, che scende a 5.046,6 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 64,4 dollari per barile.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +60 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,43%. Tra gli indici di Eurolandia
poco mosso Francoforte
, che mostra un +0,04%, deludente Londra
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e Parigi
avanza dello 0,29%.
Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,14% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il FTSE Italia All-Share
, che rimane a 49.607 punti.
In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,23%); sulla stessa linea, leggermente positivo il FTSE Italia Star
(+0,21%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Stellantis
(+4,25%), Mediobanca
(+2,55%), Buzzi
(+1,90%) e Moncler
(+1,72%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Nexi
, che continua la seduta con -1,85%.
Calo deciso per Unipol
, che segna un -1,52%.
Fiacca Banca MPS
, che mostra un piccolo decremento dell'1,47%.
Discesa modesta per Lottomatica
, che cede un piccolo -1,43%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Ariston Holding
(+6,00%), Juventus
(+2,63%), Ferragamo
(+2,58%) e GVS
(+1,46%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Moltiply Group
, che ottiene -5,32%.
Sotto pressione Cementir
, con un forte ribasso dell'1,54%.
Pensosa NewPrinces
, con un calo frazionale dell'1,30%.
Tentenna Webuild
, con un modesto ribasso dello 0,82%.