Milano 13:23
45.534 +1,02%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 13:23
10.228 +0,55%
Francoforte 13:22
24.544 +0,96%

Seduta positiva per i mercati europei, a Piazza Affari corrono le banche e STM

(Teleborsa) - Seduta positiva per la Borsa di Milano, così come il resto dell'Europa all'insegna del toro.

A Piazza Affari prosegue la seduta positiva del settore bancario che guida il listino in cima ai listini europei. Bene anche STM l'incremento del TP da parte due banche d'affari che hanno premiato i conti pubblicati dal produttore di componenti elettronici a semiconduttore. UBS ha alzato il target price su STM da 30 a 31 euro, confermando la raccomandazione "buy". Anche Citi ha alzato il prezzo obiettivo da 30 a 31 euro, mantenendo la raccomandazione "buy".

Sul fronte macroeconomico, secondo gli ultimi dati Istat la crescita del PIL italiano, nel quarto trimestre del 2025, si attesta allo 0,3% rispetto al trimestre precedente, risultando superiore al +0,1% del trimestre precedente ed al +0,2% del consensus. La crescita tendenziale si attesta allo 0,8% rispetto allo stesso trimestre del 2024.

Segnali di recupero dall'economia tedesca nel 4° trimestre del 2025. Secondo la stima preliminare dell'Ufficio federale di statistica (Destatis), il PIL dovrebbe aver registrato un aumento dello 0,3% su base trimestrale, più del +0,2% delle stime di consensus e contro la variazione nulla registrata nel trimestre precedente.

Rallenta invece il PIL di Eurolandia nel 4° trimestre 2025. Secondo la stima preliminare di Eurostat, il PIL dell'Eurozona dovrebbe essere salito dello 0,3% su base trimestrale, sostanzialmente allineata a quella del trimestre precedente, ma al di sopra del +0,2% atteso dagli analisti.

Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,195. Si abbattono le vendite sull'oro, che scambia a 5.132,4 dollari l'oncia, in forte calo del 4,60%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,82%) si attesta su 64,88 dollari per barile.

Lieve peggioramento dello spread, che sale a +61 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,46%.

Tra i mercati del Vecchio Continente ben impostata Francoforte, che mostra un incremento dello 0,97%, bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,44%, e tonica Parigi che evidenzia un bel vantaggio dello 0,76%.

Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 45.512 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 48.352 punti.

Sale il FTSE Italia Mid Cap (+0,96%); sulla stessa linea, positivo il FTSE Italia Star (+1,06%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in luce Mediobanca, con un ampio progresso del 2,39%.

Andamento positivo per STMicroelectronics, che avanza di un discreto +2,3%.

Ben comprata Campari, che segna un forte rialzo dell'1,93%.

Banca Popolare di Sondrio avanza dell'1,87%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Fincantieri, che continua la seduta con -2,82%.

Deludente ENI, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Fiacca Buzzi, che mostra un piccolo decremento dello 0,75%.

Discesa modesta per Azimut, che cede un piccolo -0,69%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Safilo (+10,52%), Avio (+8,47%), Ferragamo (+4,19%) e Acea (+2,50%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Danieli, che ottiene -1,43%.

Pensosa Pirelli, con un calo frazionale dell'1,03%.

Tentenna Fiera Milano, con un modesto ribasso dello 0,56%.

(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)
