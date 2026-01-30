Seduta positiva per i mercati europei, a Piazza Affari corrono le banche e STM

(Teleborsa) - Seduta positiva per la Borsa di Milano
, così come il resto dell'Europa all'insegna del toro.
A Piazza Affari
prosegue la seduta positiva del settore bancario
che guida il listino in cima ai listini europei. Bene anche STM
l'incremento del TP
da parte due banche d'affari che hanno premiato i conti
pubblicati dal produttore di componenti elettronici a semiconduttore. UBS
ha alzato il target price su STM da 30 a 31 euro, confermando la raccomandazione "buy". Anche Citi
ha alzato il prezzo obiettivo da 30 a 31 euro, mantenendo la raccomandazione "buy".
Sul fronte macroeconomico
, secondo gli ultimi dati Istat la crescita del PIL italiano
, nel quarto trimestre del 2025, si attesta
allo 0,3%
rispetto al trimestre precedente, risultando superiore al +0,1% del trimestre precedente ed al +0,2% del consensus. La crescita tendenziale si attesta allo 0,8% rispetto allo stesso trimestre del 2024.Segnali di recupero
dall'economia tedesca
nel 4° trimestre del 2025. Secondo la stima preliminare dell'Ufficio federale di statistica (Destatis), il PIL dovrebbe aver registrato un aumento dello 0,3% su base trimestrale, più del +0,2% delle stime di consensus e contro la variazione nulla registrata nel trimestre precedente.Rallenta
invece il PIL
di Eurolandia
nel 4° trimestre 2025. Secondo la stima preliminare di Eurostat, il PIL dell'Eurozona dovrebbe essere salito dello 0,3% su base trimestrale, sostanzialmente allineata a quella del trimestre precedente, ma al di sopra del +0,2% atteso dagli analisti.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,195. Si abbattono le vendite sull'oro
, che scambia a 5.132,4 dollari l'oncia, in forte calo del 4,60%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,82%) si attesta su 64,88 dollari per barile.
Lieve peggioramento dello spread
, che sale a +61 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,46%. Tra i mercati del Vecchio Continente
ben impostata Francoforte
, che mostra un incremento dello 0,97%, bilancio positivo per Londra
, che vanta un progresso dello 0,44%, e tonica Parigi
che evidenzia un bel vantaggio dello 0,76%.
Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB
che avanza a 45.512 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 48.352 punti.
Sale il FTSE Italia Mid Cap
(+0,96%); sulla stessa linea, positivo il FTSE Italia Star
(+1,06%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, in luce Mediobanca
, con un ampio progresso del 2,39%.
Andamento positivo per STMicroelectronics
, che avanza di un discreto +2,3%.
Ben comprata Campari
, che segna un forte rialzo dell'1,93%. Banca Popolare di Sondrio
avanza dell'1,87%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Fincantieri
, che continua la seduta con -2,82%.
Deludente ENI
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Buzzi
, che mostra un piccolo decremento dello 0,75%.
Discesa modesta per Azimut
, che cede un piccolo -0,69%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Safilo
(+10,52%), Avio
(+8,47%), Ferragamo
(+4,19%) e Acea
(+2,50%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Danieli
, che ottiene -1,43%.
Pensosa Pirelli
, con un calo frazionale dell'1,03%.
Tentenna Fiera Milano
