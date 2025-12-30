Saipem si aggiudica lavori offshore in Arabia Saudita per circa 600 milioni

Saipem

(Teleborsa) -si è aggiudicata due contratti offshore in Arabia Saudita, denominati Contract Release Purchase Order (CRPO), nell'ambito del Long-Term Agreement in essere con Aramco.Il(CRPO 162), della durata di 32 mesi, comprende l'ingegneria, l'approvvigionamento, la costruzione e l'installazione (EPCI) di circa 34 km di condotte, con diametri di 20" e 30", e i relativi lavori sulle strutture topside presso i giacimenti petroliferi di Berri e Abu Safah.Il(CRPO 165), della durata di 12 mesi, include interventi sottomarini presso il giacimento di Marjan e le attività di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC) di 300 m di condotte onshore e relativi collegamenti.Per le operazioni offshore, Saipem utilizzerà i suoi mezzi navali di costruzione attualmente impiegati nella regione.Le attività di fabbricazione relative ai progetti saranno eseguite presso il cantiere di fabbricazione saudita di Saipem, Saipem Taqa Al-Rushaid Fabricators, a Dammam, con l'obiettivo di accrescere e sviluppare le capacità dell'industria locale.L'aggiudicazione di questi nuovi contratti, spiega una nota, rafforza la presenza di Saipem in Arabia Saudita e consolida ulteriormente il suo rapporto di lunga data con Aramco.