Vestas si aggiudica un ordine da 102 MW in Italia da Edison

(Teleborsa) -ha ricevuto un ordine per un totale diper duein Italia dal suo partner di lunga data. I progetti fanno parte di un accordo quadro più ampio da 400 MW, con la capacità restante da confermare e annunciare non appena diventerà definitiva e incondizionata.L'ordine comprende il, che prevede l'installazione di cinque turbine eolicheda 5,6 MW e dodici turbine V150 da 4,5 MW, e il progetto Rocchetta, che prevede l'installazione di quattro turbine V136 da 4,5 MW. Entrambi i progetti saranno supportati da un contratto di assistenza e manutenzione della durata di 10 anni, che garantirà prestazioni ottimali e affidabilità per tutto il loro ciclo di vita."La firma dell'accordo quadro con Edison e l'aggiudicazione dei primi due progetti definitivi per un totale di 102 MW rappresentano un passo importante nel rafforzamento della nostra partnership di lunga data e apprezziamo profondamente la fiducia e la collaborazione di Edison. Questi progetti dimostrano anche la flessibilità del portafoglio prodotti di Vestas e la nostra capacità di combinare rotori di diverse dimensioni e potenze per massimizzare il valore per i nostri clienti", ha dichiarato, Direttore Generale di Vestas Italia."La continua modernizzazione tecnologica dei nostri impianti è fondamentale per raggiungere gli obiettivi della transizione energetica. In Edison siamo leader nei processi di repowering in Italia e, grazie all'accordo con Vestas, partner altamente affidabile e con un vasto know-how, stiamo accelerando la nostra crescita nel settore delle energie rinnovabili. Grazie alle nuove tecnologie, raddoppieremo la quantità di energia verde prodotta e ridurremo drasticamente il numero di turbine eoliche, con evidenti vantaggi in termini di armonizzazione dei nostri impianti con il paesaggio", ha dichiarato, amministratore delegato di Edison Rinnovabili.Lae la messa in servizio delle turbine sono previste per il quarto trimestre del 2026.