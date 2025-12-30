Vestas si aggiudica un ordine da 102 MW in Italia da Edison

(Teleborsa) - Vestas
ha ricevuto un ordine per un totale di 102 MW
per due progetti eolici
in Italia dal suo partner di lunga data Edison
. I progetti fanno parte di un accordo quadro più ampio da 400 MW, con la capacità restante da confermare e annunciare non appena diventerà definitiva e incondizionata.
L'ordine comprende il progetto Andretta-Bisaccia
, che prevede l'installazione di cinque turbine eoliche EnVentus V150
da 5,6 MW e dodici turbine V150 da 4,5 MW, e il progetto Rocchetta, che prevede l'installazione di quattro turbine V136 da 4,5 MW. Entrambi i progetti saranno supportati da un contratto di assistenza e manutenzione della durata di 10 anni, che garantirà prestazioni ottimali e affidabilità per tutto il loro ciclo di vita.
"La firma dell'accordo quadro con Edison e l'aggiudicazione dei primi due progetti definitivi per un totale di 102 MW rappresentano un passo importante nel rafforzamento della nostra partnership di lunga data e apprezziamo profondamente la fiducia e la collaborazione di Edison. Questi progetti dimostrano anche la flessibilità del portafoglio prodotti di Vestas e la nostra capacità di combinare rotori di diverse dimensioni e potenze per massimizzare il valore per i nostri clienti", ha dichiarato Francesco Amati
, Direttore Generale di Vestas Italia.
"La continua modernizzazione tecnologica dei nostri impianti è fondamentale per raggiungere gli obiettivi della transizione energetica. In Edison siamo leader nei processi di repowering in Italia e, grazie all'accordo con Vestas, partner altamente affidabile e con un vasto know-how, stiamo accelerando la nostra crescita nel settore delle energie rinnovabili. Grazie alle nuove tecnologie, raddoppieremo la quantità di energia verde prodotta e ridurremo drasticamente il numero di turbine eoliche, con evidenti vantaggi in termini di armonizzazione dei nostri impianti con il paesaggio", ha dichiarato Fabio Lamioni
, amministratore delegato di Edison Rinnovabili.
La consegna
e la messa in servizio delle turbine sono previste per il quarto trimestre del 2026.