Cina, Xi conferma target crescita del 5% nel 2025

(Teleborsa) - Il Presidente cinese, in un discorso politico dinanzi al massimo organo consultivo del Paese, ha confermato laper l'anno in corso, ribadendo che l'economia cinese è destinata a raggiungere il suo. Stesso livello del 2024.Dopo aver definito quello che sta per chiudersi un, Xi ha ammesso che l'economia cinese resta "sotto pressione" ma dimostrae "si prevede che il tasso di crescita raggiungerà circa il 5%, mantenendosi ai vertici tra le principali economie mondiali".L'economia cinese ha registrato buoni risultati nel 2025. Ilha sostenuto la crescita anche. Tuttavia, gliregistreranno la primaannuale dal 1998, la crescita delle vendite al dettaglio è stata la peggiore dalla pandemia ed i prezzi delle nuove case sono ulteriormente diminuiti a novembre, appesantiti dallaXi ha peraltro manifestatoin alcune regioni ed ha ribadito la sua attenzione alla qualità, piuttosto che al ritmo, della crescita economica.