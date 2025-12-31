Cina, Xi conferma target crescita del 5% nel 2025

(Teleborsa) - Il Presidente cinese Xi Jinping
, in un discorso politico dinanzi al massimo organo consultivo del Paese, ha confermato la validità del target di crescita della Cina
per l'anno in corso, ribadendo che l'economia cinese è destinata a raggiungere il suo obiettivo di crescita del 5% nel 2025
. Stesso livello del 2024.
Dopo aver definito quello che sta per chiudersi un "anno straordinario"
, Xi ha ammesso che l'economia cinese resta "sotto pressione" ma dimostra "una forte resilienza e vitalità"
e "si prevede che il tasso di crescita raggiungerà circa il 5%, mantenendosi ai vertici tra le principali economie mondiali".
L'economia cinese ha registrato buoni risultati nel 2025. Il boom delle esportazioni
ha sostenuto la crescita anche in mancanza di ulteriori stimoli
. Tuttavia, gli investimenti
registreranno la prima contrazione
annuale dal 1998, la crescita delle vendite al dettaglio è stata la peggiore dalla pandemia ed i prezzi delle nuove case sono ulteriormente diminuiti a novembre, appesantiti dalla crisi immobiliare
.
Xi ha peraltro manifestato tolleranza per una crescita più lenta del previsto
in alcune regioni ed ha ribadito la sua attenzione alla qualità, piuttosto che al ritmo, della crescita economica.