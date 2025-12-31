Milano 30-dic
INPS lancia in vista sperimentale Portale Unico Associazioni di Categoria

Economia
(Teleborsa) - L'INPS comunica che è in corso di rilascio, in via sperimentale il "Portale Unico delle Associazioni di Categoria", un servizio progettato per regolamentare il censimento e la profilazione delle Strutture territoriali di rappresentanza delle Associazioni di categoria.

Il Portale, che consente la gestione dell’anagrafica delle Associazioni, incluse tutte le unità territoriali, quali Uffici territoriali, Centri servizi e Centri di Assistenza Fiscale (CAF), ha l’obiettivo di supportare la gestione degli adempimenti previdenziali per i soggetti identificati come "Associazioni di Categoria" tramite un unico servizio, uniformando le modalità di gestione delle deleghe dei datori di lavoro con lo scopo di migliorare l’efficacia dei processi di monitoraggio e di controllo.

Dopo avere completato tutte le attività propedeutiche di conciliazione degli archivi già esistenti, svolte in collaborazione con le rappresentanze delle Associazioni di categoria, il Portale sarà operativo a partire dal 1° febbraio 2026.

La sperimentazione riguardante l’utilizzo e la gestione del Portale durerà fino al 31 luglio 2026, e in questa fase sarà possibile proporre miglioramenti operativi e tecnici, con l’obiettivo di ottimizzare le funzioni del Portale e garantire una piena integrazione con i processi amministrativi delle Associazioni di categoria.
