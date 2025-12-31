INPS lancia in vista sperimentale Portale Unico Associazioni di Categoria

(Teleborsa) - L'INPS comunica che è, un servizio progettato per regolamentare il censimento e la profilazione delle Strutture territoriali di rappresentanza delle Associazioni di categoria.Il Portale, che consente la gestione dell’anagrafica delle Associazioni, incluse tutte le unità territoriali, quali Uffici territoriali, Centri servizi e Centri di Assistenza Fiscale (CAF), ha l’obiettivo diper i soggetti identificati come "Associazioni di Categoria" tramite un, uniformando le modalità di gestione delle deleghe dei datori di lavoro con lo scopo di migliorare l’efficacia dei processi di monitoraggio e di controllo.Dopo avere completato tutte le attività propedeutiche di conciliazione degli archivi già esistenti, svolte in collaborazione con le rappresentanze delle Associazioni di categoria, il Portale saràLariguardante l’utilizzo e la gestione del Portale durerà, e in questa fase sarà possibile proporre miglioramenti operativi e tecnici, con l’obiettivo di ottimizzare le funzioni del Portale e garantire una piena integrazione con i processi amministrativi delle Associazioni di categoria.