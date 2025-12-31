INPS lancia in vista sperimentale Portale Unico Associazioni di Categoria

(Teleborsa) - L'INPS comunica che è in corso di rilascio, in via sperimentale il "Portale Unico delle Associazioni di Categoria"
, un servizio progettato per regolamentare il censimento e la profilazione delle Strutture territoriali di rappresentanza delle Associazioni di categoria.
Il Portale, che consente la gestione dell’anagrafica delle Associazioni, incluse tutte le unità territoriali, quali Uffici territoriali, Centri servizi e Centri di Assistenza Fiscale (CAF), ha l’obiettivo di supportare la gestione degli adempimenti previdenziali
per i soggetti identificati come "Associazioni di Categoria" tramite un unico servizio
, uniformando le modalità di gestione delle deleghe dei datori di lavoro con lo scopo di migliorare l’efficacia dei processi di monitoraggio e di controllo.
Dopo avere completato tutte le attività propedeutiche di conciliazione degli archivi già esistenti, svolte in collaborazione con le rappresentanze delle Associazioni di categoria, il Portale sarà operativo a partire dal 1° febbraio 2026
.
La sperimentazione
riguardante l’utilizzo e la gestione del Portale durerà fino al 31 luglio 2026
, e in questa fase sarà possibile proporre miglioramenti operativi e tecnici, con l’obiettivo di ottimizzare le funzioni del Portale e garantire una piena integrazione con i processi amministrativi delle Associazioni di categoria.