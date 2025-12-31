Milano 30-dic
Movimenti contenuti per la Borsa americana
(Teleborsa) - Avvio poco mosso per Wall Street nell'ultima seduta del 2025. Il Dow Jones si ferma a 48.298 punti (-0,14%); sulla stessa linea, resta piatto l'S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 6.888 punti (-0,13%). Oscillazioni minime anche per il Nasdaq 100 (-0,14%) e l'S&P 100 (-0,07%).

Scivolano sul listino S&P 500 tutti i settori.

Resta l'attenzione sulla politica monetaria, con i verbali della riunione di dicembre della Federal Reserve che hanno mostrato che la maggior parte dei funzionari considera appropriati ulteriori tagli dei tassi di interesse, se l’inflazione continuerà a scendere, mentre una parte del board ritiene necessario mantenere la politica invariata "per qualche tempo". Nella riunione del Federal Open Market Committee (FMOC) del 9-10 dicembre, la decisione di ridurre i tassi per la terza volta consecutiva è stata, infatti, accompagnata da ampie divergenze, con tre dissensi e proiezioni che evidenziano un fronte contrario alla riduzione. Le minute confermano una spaccatura tra chi teme un peggioramento del mercato del lavoro e chi, al contrario, vede il rischio di un’inflazione più radicata.

Sul fronte macroeconomico, nel frattempo, sono scese contro le attese le richieste di sussidio alla disoccupazione nella settimana al 27 dicembre: i "claims" sono risultati pari a 199 mila unità, in calo di 16.000 unità rispetto alle 215 mila della settimana precedente (rivisto da un preliminare di 214mila) e rispetto alle 219 mila unità attese.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi nei prossimi giorni:

Venerdì 02/01/2026
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 51,8 punti; preced. 52,2 punti)

Lunedì 05/01/2026
16:00 USA: ISM manifatturiero (preced. 48,2 punti)

Martedì 06/01/2026
15:45 USA: PMI composito (atteso 53 punti; preced. 54,2 punti).
