Movimenti contenuti per la Borsa americana

(Teleborsa) - Avvio poco mosso per Wall Street nell'ultima seduta del 2025. Ilsi ferma a 48.298 punti (-0,14%); sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 6.888 punti (-0,13%). Oscillazioni minime anche per il(-0,14%) e l'(-0,07%).Scivolano sul listino S&P 500 tutti i settori.Resta l'attenzione sulla politica monetaria, con i verbali della riunione di dicembre dellache hanno mostrato che la maggior parte dei funzionari considera appropriati ulteriori tagli dei tassi di interesse, se l’inflazione continuerà a scendere, mentre una parte del board ritiene necessario mantenere la politica invariata "per qualche tempo". Nella riunione del Federal Open Market Committee (FMOC) del 9-10 dicembre, la decisione di ridurre i tassi per la terza volta consecutiva è stata, infatti, accompagnata da ampie divergenze, con tre dissensi e proiezioni che evidenziano un fronte contrario alla riduzione. Le minute confermano una spaccatura tra chi teme un peggioramento del mercato del lavoro e chi, al contrario, vede il rischio di un’inflazione più radicata.Sul fronte macroeconomico, nel frattempo, sononella settimana al 27 dicembre: i "claims" sono risultati pari a 199 mila unità, in calo di 16.000 unità rispetto alle 215 mila della settimana precedente (rivisto da un preliminare di 214mila) e rispetto alle 219 mila unità attese.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi nei prossimi giorni:15:45: PMI manifatturiero (atteso 51,8 punti; preced. 52,2 punti)16:00: ISM manifatturiero (preced. 48,2 punti)15:45: PMI composito (atteso 53 punti; preced. 54,2 punti).