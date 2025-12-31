Softbank chiude investimento da 41 miliardi in OpenAI

(Teleborsa) -di investimento da, portando la sua. L'operazione, annunciata lo scoro mese di aprile, completa la strategia di posizionamento del gruppo tecnologico giapponese nel settore del'intelligenza artificiale (AI).L'investimento, superiore ai 40 miliardi massimi inizialmente annunciati, attinge per, mentre gli ulterioriLadel valore diè stata formalizzata oggi. La società giapponese aveva annunciato il primo closing nell'aprile 2025, investendo 7,5 miliardi di dollari tramite SoftBank Vision Fund 2. I 30 miliardi investiti in proprio, uniti agi 11 miliardi raccolti presso investitori terzi portano, confermando l'operazione finanziaria più consistente mai messa in campo da SoftBank in un'unica società."Siamo profondamentedi garantire che l'intelligenza artificiale apporti benefici a tutta l'umanità", ha dichiarato il Presidente e CEO di SoftBank Group. Dal canto suo, Sam Altman, CEO di OpenAI, ha dichiarato "SoftBank ha riconosciuto precocemente il potenziale dell'intelligenza artificiale e si è impegnata con profonda convinzione nel suo impatto sull'umanità. La sua leadership globale e la sua portata ci aiutano a muoverci più velocemente e a portare intelligenza avanzata al mondo".L'ingresso nel capitale di OpenAI si inserisce nel quadro più ampio didi SoftBank con OpenAI e Oracle, tutti promotori do, l'iniziativa da 500 miliardi di dollari lanciata dal Presidente Trump per favorire lo sviluppo delle infrastrutture per l'AI.