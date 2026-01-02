Saldi invernali: attesa alta ma acquisti selettivi

(Teleborsa) - L'attenzione per l'arrivo dei saldi è sempre più elevata:Secondo il tradizionale, le vendite di fine stagione invernali potrebbero valere fino aIl negozio fisico si conferma centrale nell’esperienza dei saldi, scelto dall’87% degli interessati, anche se l’online è ormai una componente strutturale.L’entusiasmo, però, non si traduce automaticamente in spesa. Prevale la caccia all’occasione:Tra chi ha fissato un budget,a, ma la mediana scende a 200 euro o meno, segno di una distribuzione disomogenea, con pochi 'big spender' che alzano la media.Il retail fisico resta il punto di riferimento, ma il digitale affianca sempre più:. Tra i 18-34 anni l’e-commerce pesa di più (63%), mentre a livello territoriale i negozi tradizionali tengono soprattutto al Nord e al Centro (89%), rispetto al Mezzogiorno (82%).Sul fronte dei budget emerge una netta polarizzazione: una larga fascia si muove su cifre contenute, mentre una minoranza spende molto. Il 17% ha messo in conto almeno 500 euro e il 4% oltre 1.000 euro.Quanto ai prodotti,In cima alle preferenze ci sono scarpe (61%) e maglioni o felpe (58%), seguite da gonne e pantaloni (33%), intimo (32%) e magliette e top (30%). Camicie, capispalla e abiti si attestano poco sotto, mentre accessori e articoli per la casa restano marginali. I più giovani mostrano una maggiore propensione per capi 'da uscita' e di stile, mentre traPer. "L’acquisto non è automatico – sottolinea l’associazione – e dipende dalla qualità reale delle offerte, dalla trasparenza e dagli assortimenti". I negozi continuano a fare la differenza grazie a consulenza e fiducia, con il digitale che integra. Da qui l’appello a rivedere le regole sulle promozioni: anticipazioni e pre-saldi rischiano di svuotare l’evento e penalizzare chi rispetta le norme. Un fenomeno già visibile, visto che circa 2 milioni di persone hanno acquistato prima dell’avvio ufficiale.