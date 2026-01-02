Milano 10:32
SET Distribuzione rimborsa in anticipo il prestito obbligazionario da 110 milioni di euro

(Teleborsa) - SET Distribuzione, società controllata da Dolomiti Energia Holding e soggetta a direzione e coordinamento della stessa, procederà al rimborso anticipato integrale in data 30 gennaio 2026 del prestito obbligazionario "€110,000,000 4.60 per cent. Fixed Rate Notes 2006 / 2029 unconditionally and irrevocably guaranteed by the Autonomous Province of Trento".

Il prestito, emesso il 1° agosto 2006 e con scadenza originaria 1° agosto 2029, è ammesso alla negoziazione sul mercato regolamentato organizzato e gestito da Euronext Dublin.
