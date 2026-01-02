Milano 30-dic
44.945 0,00%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 0,00%
Londra 31-dic
9.931 0,00%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

UK, la crescita dei prezzi delle case chiude il 2025 con un'inaspettata flessione

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - La crescita dei prezzi delle case nel Regno Unito è rallentata allo 0,6% su base annua a dicembre 2025, dall'1,8% di novembre, secondo i dati di Nationwide. Le attese degli analisti erano per un più solido 1,2%. Su base mensile, c'è stato un calo dello 0,4%, rispetto al +0,1% atteso e al +0,3% del mese precedente.

L'Irlanda del Nord è l'area con le migliori performance per il terzo anno consecutivo, con prezzi in aumento del 9,7% nel 2025. L'East Anglia è la regione con le performance più deboli, con prezzi in calo dello 0,8% nel corso dell'anno.

"I prezzi delle case nel Regno Unito hanno chiuso il 2025 in flessione, con una crescita annua dei prezzi in calo allo 0,6%, dall'1,8% di novembre, il ritmo più lento da aprile 2024 - ha commentato Robert Gardner, capo economista di Nationwide - L'elevata base di confronto può in parte spiegare il rallentamento (la crescita annua dei prezzi è stata di un solido 4,7% a dicembre 2024), sebbene i prezzi siano diminuiti dello 0,4% su base mensile, tenendo conto degli effetti stagionali".

"Nonostante la fine dell'anno più debole, la parola che meglio descrive il mercato immobiliare nel 2025 nel suo complesso è "resiliente" - ha spiegato - Nonostante il sentiment dei consumatori fosse relativamente debole, con le famiglie restie a spendere e i tassi dei mutui circa tre volte superiori ai minimi del periodo post-pandemia, le approvazioni dei mutui sono rimaste vicine ai livelli pre-Covid".
