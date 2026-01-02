UK, la crescita dei prezzi delle case chiude il 2025 con un'inaspettata flessione

(Teleborsa) - La crescita dei prezzi delle case nel Regno Unito
è rallentata allo 0,6% su base annua a dicembre
2025, dall'1,8% di novembre, secondo i dati di Nationwide. Le attese degli analisti erano per un più solido 1,2%. Su base mensile, c'è stato un calo dello 0,4%, rispetto al +0,1% atteso e al +0,3% del mese precedente.
L'Irlanda del Nord
è l'area con le migliori performance per il terzo anno consecutivo, con prezzi in aumento del 9,7% nel 2025. L'East Anglia
è la regione con le performance più deboli, con prezzi in calo dello 0,8% nel corso dell'anno.
"I prezzi delle case nel Regno Unito hanno chiuso il 2025 in flessione, con una crescita annua dei prezzi in calo allo 0,6%, dall'1,8% di novembre, il ritmo più lento da aprile 2024 - ha commentato Robert Gardner, capo economista
di Nationwide - L'elevata base di confronto può in parte spiegare il rallentamento
(la crescita annua dei prezzi è stata di un solido 4,7% a dicembre 2024), sebbene i prezzi siano diminuiti dello 0,4% su base mensile, tenendo conto degli effetti stagionali".
"Nonostante la fine dell'anno più debole, la parola che meglio descrive il mercato immobiliare nel 2025 nel suo complesso è "resiliente"
- ha spiegato - Nonostante il sentiment dei consumatori fosse relativamente debole, con le famiglie restie a spendere e i tassi dei mutui circa tre volte superiori ai minimi del periodo post-pandemia, le approvazioni dei mutui sono rimaste vicine ai livelli pre-Covid".