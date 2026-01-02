Unione Italiana Food: riconosciuto il valore del Made in Italy e del lavoro di squadra

(Teleborsa) - "Come Unione Italiana Food
esprimiamo grande soddisfazione per questo risultato, che premia il lavoro costante svolto al fianco delle nostre imprese associate, fra cui La Molisana, Garofalo e Barilla
, che hanno affrontato con serietà, trasparenza e spirito di collaborazione un percorso complesso e delicato.
Questo esito dimostra che il ruolo di Unione Italiana Food è centrale nel rappresentare, tutelare e accompagnare le aziende italiane nelle battaglie giuste
, soprattutto quando si tratta di difendere la qualità, la correttezza e la competitività del Made in Italy sui mercati internazionali. Quando il sistema Paese fa squadra – imprese, associazioni e istituzioni – i risultati arrivano. Decisiva la collaborazione del Ministro Lollobrogida, del Ministro Tajani e del commissario Europeo Sefkovic
La decisione delle autorità statunitensi conferma inoltre che gli Stati Uniti sono un Paese attento all’Italia e alle sorti della nostra economia
, capace di riconoscere il valore delle nostre imprese e il contributo strategico del comparto agroalimentare italiano".