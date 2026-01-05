Argan, redditi da locazione e portafoglio in crescita nel 2025

Argan

(Teleborsa) -, società immobiliare francese specializzata nello sviluppo e noleggio di magazzini, ha chiuso ilcondi 212 milioni di euro, in crescita del +7% rispetto al 2024. La crescita sostenuta nel periodo è dovuta principalmente all'impatto annuale di 8 progetti consegnati nel 2024, nonché all'indicizzazione dei canoni di locazione (+3,45%) al 1° gennaio 2025.Al 31 dicembre 2025, ilammontava a 3.770.000 mq. A 4,07 miliardi di euro al netto delle imposte (rispetto ai 3,91 miliardi di euro al netto delle imposte a fine 2024), l'incremento di valore registrato nell'anno (+4%) riflette principalmente un incremento del fair value del portafoglio, trainato dalla crescita dei canoni di locazione di mercato dei magazzini, in un contesto di tassi di capitalizzazione al netto delle imposte pressoché stabili, che si attestavano al 5,25% a fine dicembre 2025 (4,95% al ??netto delle imposte) rispetto al 5,20% a fine dicembre 2024 (ovvero 4,90% al netto delle imposte).Ilgarantiti per il 2026 ammonta a quasi 165 milioni di euro, di cui 140 milioni di euro con consegna prevista entro il 30 giugno. Nell'ambito di questo programma 2026, le acquisizioni rappresentano quasi 120 milioni di euro di investimenti, con un rendimento medio complessivo superiore al 6%.