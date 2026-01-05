Bed Bath & Beyond, Marcus Lemonis nuovo CEO. Vede 25 milioni di risparmi nei prossimi 12 mesi

Bed Bath & Beyond

(Teleborsa) - Il board di, catena americana di negozi al dettaglio, ha, Presidente Esecutivo e Principal Executive Officer, come. Lemonis continuerà a ricoprire tutti i ruoli. Inoltre, il rapporto di lavoro con Alexander Thomas, Chief Operating Officer e Principal Operating Officer, è stato risolto. Thomas fungerà da consulente per un periodo di transizione.della perdita di EBITDA rettificato e del flusso di cassa operativo - ha scritto Lemonis in una lettera agli azionisti - Nel terzo trimestre del 2025, la perdita netta è migliorata di oltre il 90% e l'EBITDA rettificato di oltre l'80% su base annua. Da inizio anno, nel terzo trimestre del 2025, la perdita netta è migliorata di oltre 111 milioni di dollari e l'EBITDA rettificato di oltre 89 milioni di dollari su base annua. In generale, i margini lordi si sono espansi nell'intervallo del 24-26%. Le spese di marketing si attestano approssimativamente sul 13-14% del fatturato"."Nel corso dell'anno, abbiamo eliminato oltre 50 milioni di dollari di costi operativi fissi annualizzati dall'azienda - ha aggiunto - Continuando a semplificare l'organizzazione, a sfruttare la scalabilità e a investire in sistemi e partnership migliori, riteniamo di avere un, principalmente attraverso sinergie derivanti da fusioni. Abbiamo scelto di ricostruire l'azienda su una base più solida, consapevoli che l'integrità dei margini, l'economia dei contributi e la fiducia dei clienti erano più importanti del fatturato complessivo. Questa disciplina è ora visibile nei risultati".A novembre Bed Bath & Beyond ha accettato di acquisirecon un accordo di circa 27 milioni di dollari. L'azienda aveva chiesto la protezione dalla bancarotta nel 2023 e alcuni dei suoi beni sono stati acquistati dal rivenditore online Overstock per circa 21,5 milioni di dollari. In seguitoha cambiato nome in Bed Bath & Beyond."Con il core business stabilizzato, la crescita redditizia è ora un obbligo - ha scritto Lemonis - Si prevede che l'operazione Kirkland's in sospeso aggiungerà circa 350 milioni di dollari di fatturato netto. Considerando un fatturato base di circa 1,5 miliardi di dollari per il 2026, intravediamo anche un percorso verso ulteriori acquisizioni accrescitive nel tempo, perseguite strategicamente, testate attentamente ed eseguite per aumentare il valore per gli azionisti. Perseguiremo acquisizioni e investimenti laddove riscontreremo lacune di categoria, servizi al consumatore, sinergie aziendali o estensioni naturali del marchio nei prossimi 12 mesi.".