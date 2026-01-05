New York: in calo Johnson & Johnson

(Teleborsa) - Ribasso per la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale
, che presenta una flessione del 2,27%.
La tendenza ad una settimana di Johnson & Johnson
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di breve periodo di Johnson & Johnson
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 204,9 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 201,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 208,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)