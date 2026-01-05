OCSE, comunità internazionale concorda elementi chiave per il global minimum tax

(Teleborsa) - Oltre 145 paesi e giurisdizioni che collaborano nell'ambito del Quadro Inclusivo OCSE/G20 sul BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) hannoche traccia la strada per il funzionamento coordinato di. Lo si apprende da una nota dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.Il pacchetto completo per un accordo "side-by-side", scrive l'organizzazione, "rappresenta unche getterà le basi per la stabilità e la certezza del sistema fiscale internazionale". Inoltre, "preserverà i progressi finora ottenuti nel quadro di un'imposta minima globale e tutelerà la possibilità per tutte le giurisdizioni, in particolare i paesi in via di sviluppo, di avere".Il pacchetto include cinque componenti chiave. In primo luogo, una serie diridurrà gli oneri di conformità per le imprese multinazionali (MNE) e le autorità fiscali nel calcolo e nella rendicontazione ai sensi delle norme sul global minimum tax.In secondo luogo, il pacchettoa livello globale attraverso l'introduzione di un nuovo safe harbour mirato per gli incentivi fiscali basati sulle sostanze.Ancora, nuovi safe harbour sono disponibili per i gruppi multinazionali con una società madre situata in una giurisdizione idonea che soddisfa i requisiti minimi di tassazione.Inoltre, il pacchetto include un processo di valutazione basato sull'evidenza per garantire ilper tutti i membri dell'Inclusive Framework.Infine, il pacchetto rafforza l'obiettivo che irimangano un meccanismo primario nel quadro del global minimum tax per garantire la protezione delle basi imponibili locali, in particolare nei paesi in via di sviluppo.