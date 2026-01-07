AAtech lancia Opyn Puls: nuova infrastruttura as-a-service per il private cloud

AATECH

(Teleborsa) -, società parte del gruppoche è specializzata in soluzioni tecnologiche e finanziarie per la trasformazione digitale delle imprese italiane, hache integra in un'unica piattaforma infrastrutture private cloud interamente localizzate in Italia, modello economico basato su un canone fisso e senza investimenti iniziali, supporto tecnico end-to-end erogato da specialisti in Italia.Secondo AATECH, quotata su Euronext Growth Milan, "l'esigenza delle imprese italiane è chiara: non servono nuovi fornitori IT, ma unin un'unica infrastruttura".Opyn Puls, con la sua soluzione IAAS, risponde a questa necessità: 1) Private cloud italiano certificato Data center Tier 4 interamente localizzati in Italia (i primi già attivi nel Lazio - ce ne sono a Roma e, di proprietà, a Fondi - con espansione prevista in Lombardia e Toscana entro il 2026); 2) Modello economico a canone fisso zero investimento iniziale per chi adotta la soluzione: le imprese avranno un esborso mensile costante e trasparente, senza sorprese, che include setup, tecnologia, scalabilità, supporto e conformità; 3) Supporto umano end-to-end Un team di esperti italiani che segue ogni fase: migrazione, gestione quotidiana, evoluzione e scalabilità."Con Opyn Puls rispondiamo in modo strutturale alle esigenze delle imprese italiane: infrastrutture private cloud localizzate in Italia, performance di massimo livello e un modello economico basato su costi certi e prevedibili, senza ingenti investimenti iniziali - ha commentato- Non si tratta solo di una nuova tecnologia, ma di un'evoluzione del nostro modello di offerta. Opyn Puls rappresenta un tassello strategico nel percorso di crescita delineato dal piano industriale del Gruppo AAtech e la creazione di una leadership nell'offerta di soluzioni innovative nell'industria dei financial service".