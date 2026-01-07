BolognaFiere, stipulato l’atto di fusione della controllata ModenaFiere

BolognaFiere

(Teleborsa) -informa che mercoledì, in esecuzione delle deliberazioni assunte dai rispettivi organi competenti, è stato stipulato l’atto di, società interamente posseduta da BolognaFiere.L'operazione rientra nel più ampio programma di razionalizzazione del Gruppo BolognaFiere, avviato contestualmente alla quotazione e finalizzato alla riduzione del numero delle società controllate e alla ripartizione funzionale delle relative attività.Gli effetti contabili e fiscali della Fusione decorreranno dal 1° gennaio 2026 (c.d. retrodatazione), quindi l’incorporante parteciperà integralmente agli utili anche interinali dell’incorporanda. Per contro, gli effetti civilistici dell’operazione decorreranno dal 1° febbraio 2026 (di seguito anche la “Data di Efficacia”).A decorrere dalla Data di Efficacia, BolognaFiere subentrerà in tutti i rapporti giuridici precedentemente facenti capo alla società incorporanda, con conseguente estinzione di quest’ultima.