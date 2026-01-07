Milano 17:13
45.623 -0,29%
Nasdaq 17:13
25.742 +0,40%
Dow Jones 17:13
49.270 -0,39%
Londra 17:13
10.052 -0,70%
Francoforte 17:12
25.108 +0,87%

BolognaFiere, stipulato l’atto di fusione della controllata ModenaFiere

Finanza
(Teleborsa) - BolognaFiere informa che mercoledì, in esecuzione delle deliberazioni assunte dai rispettivi organi competenti, è stato stipulato l’atto di
fusione per incorporazione di ModenaFiere, società interamente posseduta da BolognaFiere.

L'operazione rientra nel più ampio programma di razionalizzazione del Gruppo BolognaFiere, avviato contestualmente alla quotazione e finalizzato alla riduzione del numero delle società controllate e alla ripartizione funzionale delle relative attività.

Gli effetti contabili e fiscali della Fusione decorreranno dal 1° gennaio 2026 (c.d. retrodatazione), quindi l’incorporante parteciperà integralmente agli utili anche interinali dell’incorporanda. Per contro, gli effetti civilistici dell’operazione decorreranno dal 1° febbraio 2026 (di seguito anche la “Data di Efficacia”).

A decorrere dalla Data di Efficacia, BolognaFiere subentrerà in tutti i rapporti giuridici precedentemente facenti capo alla società incorporanda, con conseguente estinzione di quest’ultima.
