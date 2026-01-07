Milano 13:19
45.659 -0,21%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:19
10.059 -0,62%
Francoforte 13:19
25.039 +0,59%

Borsa: Seduta fiacca per Milano (-0,13% alle 13:00)

Il FTSE MIB tratta sulla parità a 45.692,79 punti

In breve, Finanza
Milano passa di mano con un trascurabile -0,13% alle 13:00 e scambia a 45.692,79 punti.
