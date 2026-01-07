Milano 17:13
45.623 -0,29%
Nasdaq 17:13
25.742 +0,40%
Dow Jones 17:13
49.270 -0,39%
Londra 17:13
10.052 -0,70%
Francoforte 17:13
25.098 +0,83%

DBA Group, nomina Investor Relations
(Teleborsa) - DBA Group, società italiana specializzata nell’erogazione di servizi di Consulenza, Architettura, Ingegneria, Project Management e soluzioni ICT per la gestione del ciclo di vita di opere e infrastrutture mission-critical, ha fatto sapere che, a seguito della conclusione della collaborazione con Federico Piccin, a decorrere dal 7 gennaio 2026 Raffaele De Bettin ricopre il ruolo di Investor Relations con la responsabilità di curare i rapporti con gli investitori istituzionali, gli analisti finanziari e il mercato, assicurando continuità, trasparenza e coerenza nella comunicazione finanziaria della Società.
