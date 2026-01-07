DBA Group, nomina Investor Relations

DBA Group

(Teleborsa) -, società italiana specializzata nell’erogazione di servizi di Consulenza, Architettura, Ingegneria, Project Management e soluzioni ICT per la gestione del ciclo di vita di opere e infrastrutture mission-critical, ha fatto sapere che, a seguito della conclusione della collaborazione con, a decorrere dal 7 gennaio 2026ricopre il ruolo dicon la responsabilità di curare i rapporti con gli investitori istituzionali, gli analisti finanziari e il mercato, assicurando continuità, trasparenza e coerenza nella comunicazione finanziaria della Società.