Francoforte in rialzo, in rosso il resto dell'azionario europeo. Strappa Italgas

(Teleborsa) - Seduta debole per la maggior parte dei listini europei, mentre sale Francoforte
. A Milano strappa Italgas
, per l'effetto tecnico dell'operazione annunciata questa mattina da Snam
, con l'avvio di un collocamento di green bond per 500 milioni di euro convertibili in azioni esistenti di Italgas (contestualmente al riacquisto di titoli con scadenza 2028). Secondo Mediobanca
, l'operazione di richiamo del bond convertibile in essere sarà effettuata a un prezzo complessivo di circa 880 milioni e la logica dell'operazione è "quella di consentire a Snam di mantenere invariata la propria posizione finanziaria in Italgas e di beneficiare di un costo di finanziamento più basso, valorizzando al contempo l'investimento finanziario in Italgas".
Sul fronte macroeconomico
, in Francia migliora
come da attese la fiducia dei consumatori a dicembre, mentre in Germania
le vendite al dettaglio scendono
inaspettatamente a novembre e il numero di persone senza lavoro aumenta
meno del previsto a dicembre. In Italia
, l'inflazione risulta
leggermente sopra le attese a dicembre sulle lettura tendenziale, con il cosiddetto carrello della spesa a +2,2%. In Eurozona
l'inflazione annua scende
al 2% a dicembre, con il dato core sotto le attese. L'evento chiave della settimana resta il dato sull'occupazione USA
di venerdì, mentre arrivano oggi i numeri JOLTS sulle offerte di lavoro e i dati ADP sull'occupazione privata.
Sul fronte geopolitico
, il presidente degli Stati Uniti
Trump ha riacceso la sua ambizione di acquisire la Groenlandia
, citando le priorità per la sicurezza nazionale nella regione artica e le risorse minerarie inutilizzate dell'isola. Mentre la Casa Bianca ha dichiarato che l'acquisto della Groenlandia è in fase di discussione, ha anche esplicitamente affermato che un'azione militare per acquisirla è un'opzione. I leader europei e i legislatori statunitensi hanno espresso una forte opposizione, sottolineando il rispetto per la sovranità della Danimarca e gli obblighi della NATO, ma l'amministrazione insiste sul fatto che l'obiettivo "non verrà meno".
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,169. Perde terreno l'oro
, che scambia a 4.460,3 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,74%. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,83% e continua a trattare a 56,66 dollari per barile, dopo che il presidente Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per importare fino a 2 miliardi di dollari di greggio venezuelano.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +72 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,45%. Nello scenario borsistico europeo
si muove in modesto rialzo Francoforte
, evidenziando un incremento dello 0,64%, giornata fiacca per Londra
, che segna un calo dello 0,60%, e trascurata Parigi
, che resta incollata sui livelli della vigilia.
Prevale la cautela a Piazza Affari
, con il FTSE MIB
che continua la seduta con un leggero calo dello 0,21%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share
(Piazza Affari
), che si posiziona a 48.425 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap
(+0,13%); come pure, sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(+0,2%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Italgas
(+5,79%), Leonardo
(+2,97%), A2A
(+2,43%) e Hera
(+2,26%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Saipem
, che prosegue le contrattazioni a -3,98%. Scende Tenaris
, con un ribasso del 3,90%. Preda dei venditori ENI
, con un decremento del 3,50%. Si concentrano le vendite su Moncler
, che soffre un calo del 3,38%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Caltagirone SpA
(+4,06%), IREN
(+2,37%), Acea
(+2,31%) e Ascopiave
(+2,29%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su LU-VE Group
, che prosegue le contrattazioni a -4,13%. Vendite su Ferragamo
, che registra un ribasso del 2,60%. Seduta negativa per Technogym
, che mostra una perdita del 2,24%. Sotto pressione MFE A
, che accusa un calo dell'1,53%.