Italia, inflazione sopra le attese a dicembre. Carrello della spesa a +2,2%

(Teleborsa) - Secondo le stime preliminari dell'Istat, a2025 l'indice nazionale deiper l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,2% su base mensile (come da attese) e dell'1,2% su base annua (dal +1,1% del mese precedente e contro il +1,1% atteso dal consensus, tornando al livello di ottobre)., i prezzi al consumo registrano una crescita dell'1,5% (+1,0% nel 2024). L'inflazione al netto degli energetici e degli alimentari freschi (l'inflazione di fondo) e quella al netto dei soli energetici mostrano un aumento medio annuo rispettivamente dell'1,9% (+2,0% nell'anno precedente) e del 2,0% (+2,1% nel 2024).La lieve accelerazione dell'inflazione osservata a dicembre è dovuta principalmente alla crescita dei prezzi dei(da +0,9% a +2,6%), degli(da +1,1% a +2,3%) e lavorati (da +2,1% a +2,6%), in parte attenuata dalla diminuzione di quelli degli Energetici regolamentati (da -3,2% a -5,3%) e dal rallentamento dei prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +3,0% a +2,7%).Nel mese di dicembre l', al netto degli energetici e degli alimentari freschi, accelera (da +1,7% a +1,8%), come quella al netto dei soli beni energetici (da +1,7% a +1,9%).Il ritmo di crescita su base annua dei prezzi dei(da +1,5% a +2,2%) e dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto (da +2,0% a +2,2%) si accentua.L'dell'indice generale riflette, per lo più, la crescita dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+3,1% anche per fattori stagionali) e degli Alimentari non lavorati (+0,4%). Gli effetti di questi aumenti sono stati solo in parte compensati dalla diminuzione dei prezzi di altri aggregati, tra cui quello degli Energetici regolamentati (-0,6%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (-0,4%).In base alle stime preliminari, l'indice armonizzato dei prezzi al consumo () registra una variazione su base mensile pari a +0,2% e del +1,2% su base annua (in accelerazione da +1,1% di novembre). Nella media del 2025, la variazione tendenziale dell'indice armonizzato è pari a +1,7% (+1,1% nel 2024).