Pnrr e Pac, Foti: “Raggiunti i target, l’Italia può incassare tutte le rate”

(Teleborsa) - "L’Italia è in linea per". Lo ha assicurato il ministro per gli, intervenendo a SkyTg24. "Per la nona rata, - ha spiegato - la richiesta di, avendo il governo raggiunto i 50 obiettivi previsti. Ora si apre la fase di valutazione da parte della Commissione europea, "chee che finora è sempre stato collaborativo"."Ce la faremo tranquillamente a incassare le ultime due rate – ha detto Foti –". Più complesso il capitolo finale:, un passaggio che il ministro definisce "particolarmente impegnativo", con tutte le strutture amministrative già al lavoro. "In tanti hanno congiurato – ha aggiunto – ma per il momento devo dire che le congiure sono fallite".Foti ha ribadito l’ambizione del progetto italiano: "Il nostro è il piano più ambizioso tra tutti quelli europei, quello con la dimensione economica maggiore ed è anche valutato come il migliore realizzato finora in Europa". Da qui l’appello per l’ultimo miglio: "".Accanto al Pnrr, il ministro ha rivendicato anche i risultati sul fronte agricolo europeo. "Da questa operazione", ha sottolineato, ricordando il ruolo centrale della Politica agricola comune, inserita nel quadro della politica europea e articolata sui suoi due pilastri. Un risultato che, secondo Foti, va letto anche in prospettiva internazionale, in vista di possibili accordi come quello con il Mercosur, "con le necessarie garanzie di".Il ministro ha infine attribuito il merito dei risultati raggiunti all’azione dell’esecutivo: "Questo monte di risorse può essere ascritto al lavoro del governo Meloni, della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida". Resta la sfida della spesa, hae con situazioni differenziate da regione a regione, ma con la volontà dichiarata di mantenere fino in fondo la dimensione economica del Piano.