Snam colloca con successo green bond da 500 milioni di euro convertibile in azioni esistenti Italgas

(Teleborsa) -ha annunciato il successo dele convertibili in azioni ordinarie esistenti di, e il risultato del contestuale idei titoli dell’Emittente denominati “3.25% €500m EU Taxonomy-aligned Transition Bonds” in circolazione e con scadenza 2028.“Questa operazione consente a Snam di mantenere il pieno beneficio derivante dalla propria presenza in Italgas, alla luce della positiva accoglienza da parte del mercato dell’aggiornamento del piano industriale di quest’ultima, gestendo al contempo la conversione anticipata dell’exchangeable esistente a condizioni più favorevoli”, ha commentato il. “Con questa particolare struttura, abbiamo limitato la potenziale diluizione della nostra presenza in Italgas, migliorando la flessibilità finanziaria e ampliando la base degli investitori. Allo stesso tempo, il formato green, pienamente allineato al nostro Sustainable Finance Framework, conferma l’impegno di Snam a contribuire al percorso di integrazione energetica del Paese”.Le Obbligazioni saranno emesse ale pagheranno unada corrispondersi su base semestrale posticipata il 14 gennaio e il 14 luglio di ciascun anno, con il pagamento della prima cedola previsto per il 14 luglio 2026. Le Obbligazioni avranno unae saranno rimborsate a scadenza al valore nominale (ad eccezione dei casi di rimborso anticipato, conversione in Azioni o riacquisto e cancellazione delle Obbligazioni), salva l’opzione per l’emittente di rimborsare in Azioni e, se necessario, un importo aggiuntivo in cash.Il prezzo iniziale di conversione, impiegato per il calcolo dell’exchange property sottostante le Obbligazioni, incorporerà unapplicato al prezzo di riferimento, che sarà determinato come la media aritmetica dei prezzi medi ponderati delle Azioni durante l’Averaging Period.L’Emittente impiegherà i proventi del collocamento delle Obbligazioni per finanziare, parzialmente o totalmente, c.d. Eligible Projects (così come definiti nel Green Financing Sustainable Finance Framework dell’emittente) già esistenti e/o futuri.Agli investitori sarà riservato ildelle Obbligazioni in una quantità pro-rata dell’exchange property, soggetta ad aggiustamento in talune circostanze, in qualsiasi momento durante il periodo di conversione, a partire dalla Data di Emissione fino al termine del trentesimo giorno lavorativo di Milano precedente alla data di scadenza (o, in caso di rimborso anticipato come da diritto riservato all’emittente, fino al termine dell’ottavo giorno lavorativo di Milano precedente alla data di rimborso anticipato).A seguito della consegna di un’exchange notice da parte di un investitore, l’se pagare un cash alternative amount alternativamente alla consegna parziale o totale della porzione pro-rata dell’exchange property.L’emittente potrà esercitare il suddetto diritto a pagare tale cash alternative amount mediante apposita notifica all’obbligazionista interessato.In talune circostanze l’Emittente avrà diritto di. Tra le varie circostanze, l’emittente potrà rimborsare le Obbligazioni dopo circa 3 anni a partire dalla Data di Emissione se – durante un periodo predeterminato – il valore della porzione pro rata dell’exchange property sia superiore al 130% del valore nominale delle Obbligazioni.Le Obbligazioni sono state offerte esclusivamente a, non residenti o situati negli Stati Uniti d’America, Australia, Canada, Sudafrica e Giappone. Il collocamento delle Obbligazioni è stato condotto attraverso un processo diIl regolamento e l’emissione delle Obbligazioni è previsto per il 14 gennaio 2026. La richiesta di ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione su un mercato regolamentato o non regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione riconosciuto a livello internazionale sarà effettuata non oltre i 90 giorni seguenti la Data di Emissione.In concomitanza con il Collocamento, l’Emittente ha raccolto nella giornata di oggi attraverso i Joint Dealer Managers tramite un processo di(il “Reverse Bookbuilding”) manifestazioni d’interesse a vendere un numero di 4.943 Obbligazioni 2028, rappresentanti il 98,9% del numero totale di Obbligazioni 2028.Il prezzo di riacquisto per ogni 100.000 euro del capitale dell’Obbligazione 2028 sarà di 176.750 euro prima di qualsiasi aggiustamento in linea con la variazione di prezzo di un’Azione durante l’Averaging Period. Inoltre, l’Emittente pagherà gli interessi maturati in relazione alle Obbligazioni 2028 fino alla data di regolamento del Riacquisto (esclusa). L’“Averaging Period” sarà il periodo tra il 7 gennaio 2026 e il 9 gennaio 2026 (entrambe le date incluse).Ilin relazione alle Obbligazioni e al Riacquisto, insieme al numero di Azioni comprese inizialmente nell’exchange property delle Obbligazioni e il prezzo di conversione iniziale implicito per Azione, saranno annunciati non appena disponibili a seguito di tale determinazione alla fine dell’Averaging Period. Il regolamento del Riacquisto è previsto per il 14 gennaio 2026.Le Obbligazioni 2028 riacquistate dall’Emittente sarannosuccessivamente. Tenendo conto che l’importo nominale complessivo riacquistato dall’Emittente in occasione del Riacquisto supera l’85% del numero di Obbligazioni 2028 emesse inizialmente, è intenzionedell’Emittente rimborsare le Obbligazioni 2028 in circolazione, nella loro totalità e non in parte, al loro valore nominale insieme agli interessi maturati e non pagati.BNP PARIBAS, Goldman Sachs International e J.P. Morgan hanno agito in qualità di structuring banks in occasione del collocamento delle Obbligazioni (le “Structuring Banks”) e, insieme con BofA Securities, Intesa Sanpaolo e Unicredit, hanno agito in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners (i “Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners”). Le Structuring Banks hanno agito anche in qualità di joint dealer managers (i “Joint Dealer Managers”) in occasione del Riacquisto.