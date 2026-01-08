ACBC, Dario Minutella nominato Partner & Chief Commercial Officer

(Teleborsa) - ACBC
, boutique di consulenza focalizzata sulla trasformazione e sulla creazione di valore nel mondo fashion, luxury & lifestyle, annuncia la nomina di Dario Minutella quale Partner & Chief Commercial Officer
(CCO)di Gruppo.
Con un’esperienza di quindici anni nella consulenza strategica, maturata accanto alle aziende di fashion, luxury & lifestyle in Italia e all’estero, il manager ha guidato programmi strategici di trasformazione e creazione di valore
, evoluzione dei modelli di business e dei modelli operativi a supporto, con forte attenzione all’innovazione e alla centralità del cliente. Dario ha inoltre collaborato estesamente con fondi di Private Equity italiani e internazionali
a progetti di due diligence e piani di integrazione.
La sua visione rafforzerà ulteriormente il team di ACBC
e contribuirà allo sviluppo integrato di competenze consulenziali, di marketing & comunicazione, di sviluppo prodotto, produzione, logistica, go-to-market e sostenibilità, confermando l’impegno del Gruppo nel perseguire una crescita sostenibile, integrata e orientata al valore di lungo termine per partner, clienti e stakeholder.
"L’ingresso di Dario come Partner e Chief Commercial Officer rappresenta un momento fondamentale per ACBC. La sua visione strategica, unita a una profonda conoscenza del mercato e a una forte capacità di execution, sarà determinante per affrontare la prossima fase di crescita del Gruppo", commenta Gio Giacobbe
, CEO di ACBC, aggiungendo "questa scelta conferma la nostra volontà di investire sulle persone e di costruire una leadership sempre più solida e orientata al lungo periodo".ùDario Minutella
si è detto "orgoglioso di entrare in ACBC come Partner e CCO in un momento così importante per il Gruppo. ACBC
rappresenta oggi una delle realtà più innovative e credibili nel panorama della consulenza per i settori fashion, luxury e lifestyle. Metterò a disposizione la mia esperienza per contribuire allo sviluppo del business, valorizzando il portfolio del Gruppo e creando nuove opportunità di crescita a livello globale".