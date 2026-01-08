ACBC, Dario Minutella nominato Partner & Chief Commercial Officer

(Teleborsa) -, boutique di consulenza focalizzata sulla trasformazione e sulla creazione di valore nel mondo fashion, luxury & lifestyle, annuncia la(CCO)di Gruppo.Con un’esperienza di quindici anni nella consulenza strategica, maturata accanto alle aziende di fashion, luxury & lifestyle in Italia e all’estero, il manager ha guidato programmi strategici di, evoluzione dei modelli di business e dei modelli operativi a supporto, con forte attenzione all’innovazione e alla centralità del cliente. Dario ha inoltrea progetti di due diligence e piani di integrazione.La sua visionee contribuirà allo sviluppo integrato di competenze consulenziali, di marketing & comunicazione, di sviluppo prodotto, produzione, logistica, go-to-market e sostenibilità, confermando l’impegno del Gruppo nel perseguire una crescita sostenibile, integrata e orientata al valore di lungo termine per partner, clienti e stakeholder."L’ingresso di Dario come Partner e Chief Commercial Officer rappresenta un momento fondamentale per ACBC. La sua visione strategica, unita a una profonda conoscenza del mercato e a una forte capacità di execution, sarà determinante per affrontare la prossima fase di crescita del Gruppo", commenta, CEO di ACBC, aggiungendo "questa scelta conferma la nostra volontà di investire sulle persone e di costruire una leadership sempre più solida e orientata al lungo periodo".ùsi è detto "orgoglioso di entrare in ACBC come Partner e CCO in un momento così importante per il Gruppo. ACBCrappresenta oggi una delle realtà più innovative e credibili nel panorama della consulenza per i settori fashion, luxury e lifestyle. Metterò a disposizione la mia esperienza per contribuire allo sviluppo del business, valorizzando il portfolio del Gruppo e creando nuove opportunità di crescita a livello globale".