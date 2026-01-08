Azimut supera gli obiettivi 2025: raccolta record a 32 miliardi

Azimut

(Teleborsa) - Il Gruppoha registrato, nel mese di dicembre 2025, unadi 14,1 miliardi di euro, comprese le acquisizioni di North Square Investments negli Stati Uniti e di Knox Capital in Brasile. Questo dato, spiega una nota, porta la raccolta netta per l'intero anno 2025 a 32,1 miliardi di euro, con un incremento di 1,8 volte rispetto al 2024 e di 4,7 volte rispetto al 2023, superando l'obiettivo annuale fra 28 e 31 miliardi e segnando la miglior performance annuale nella storia del Gruppo.Lehanno raggiunto € 140,9 miliardi al 31 dicembre 2025, riflettendo una forte crescita annua del 31%., commenta: "Siamo orgogliosi di chiudere il 2025 come leader nel settore del risparmio gestito in Italia con una raccolta netta di oltre 32 miliardi, il risultato più elevato nella storia di Azimut. Questo risultato riflette sia la forza della nostra piattaforma diversificata sia l’efficace attuazione delle strategie nelle varie aree geografiche. La raccolta netta organica di dicembre ha risentito di fattori specifici e temporanei, tra cui la conclusione di un mandato di gestione di fondi in Svizzera e dinamiche stagionali di fine anno in Turchia. Al netto di questi effetti negativi complessivi pari a 800 milioni, l’attività commerciale sottostante è rimasta solida e coerente con il forte ritmo registrato nel corso dell’anno. Nel 2025 abbiamo rafforzato la nostra presenza nei mercati esistenti, entrando al contempo in nuovi mercati, in particolare in Marocco e Arabia Saudita. Allo stesso tempo, abbiamo consolidato la nostra presenza negli Stati Uniti e la piattaforma brasiliana e abbiamo continuato a cristallizzare il valore generato tramite exit selettive nei mercati privati e conseguente distribuzione di capitale ai clienti. Questi risultati riflettono la fiducia dei nostri clienti nelle nostre soluzioni di investimento e l’eccezionale impegno dei nostri team nei 20 paesi in cui operiamo. Siamo fiduciosi che questo slancio proseguirà anche nel 2026, così come il nostro impegno a svolgere un ruolo di protagonisti nell’evoluzione del risparmio gestito".Azimut annuncia, inoltre, il lancio di Azimut NSI, a seguito del closing dell'acquisizione del 100% di North Square Investments LLC, una piattaforma statunitense multi-boutique di gestione e distribuzione. La transazione, che include la partecipazione del 51% di Azimut in Kennedy Capital Management, rafforza in modo significativo la presenza del Gruppo negli Stati Uniti con masse consolidate gestite (AuM) a circa $ 53 miliardi. La nuova piattaforma Azimut NSI opera secondo un modello differenziato multi-affiliate, servendo sia clienti retail che istituzionali grazie a una forte presenza di distribuzione B2B2C e a un’infrastruttura operativa scalabile. Dall’annuncio della firma, nel luglio 2025, il totale degli AuM sottostanti è aumentato di oltre 2 miliardi di dollari (da 18,3 miliardi a 20,4 miliardi), evidenziando il significativo potenziale di crescita del settore e i suoi fondamentali solidi. Azimut e NSI si sono impegnati in una strategia di crescita a lungo termine focalizzata sull’integrazione delle capacità di investimento globali di Azimut, inclusa la prossima apertura di almeno cinque ETF attivi entro giugno 2026 e una linea curata di strategie di investimento alternative uniche e di livello mondiale, pensate per il mercato statunitense.