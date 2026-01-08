Milano 17:35
45.672 +0,25%
Nasdaq 18:15
25.475 -0,70%
Dow Jones 18:15
49.282 +0,58%
Londra 17:35
10.045 -0,04%
Francoforte 17:35
25.127 +0,02%

Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,17% alle 16:00)

Il FTSE MIB tratta sulla parità a 45.635,69 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,17% alle 16:00)
Milano passa di mano con un trascurabile +0,17% alle 16:00 e scambia a 45.635,69 punti.
Condividi
```