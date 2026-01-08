Diritto d'autore, Agcom sanziona Cloudfare per 14 milioni di euro

(Teleborsa) -. con una sanzione amministrativa di(circa 16,7 milioni di dollari al cambio di 0,85 del 29 dicembre 2025), pari arealizzato nell’ultimo esercizio, per averL'Autorità imputa alla societàin cui è stata accertata la violazione delle norme antipirateria e di, "né adottato le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali contenuti diffusi abusivamente"."Le evidenze istruttorie hanno infatti confermato che sia nel mese di maggio 2025, prima dell’avvio della contestazione, che ad ottobre 2025, gli indirizzi FQDN e IP oggetto di ordine risultavano, configurando così lacontestata".Il provvedimento - spiega l'Agcom - oltre a costituire, assume particolare rilevanza alla luce del ruolo svolto da Cloudflare, poiché una larghissima percentuale dei siti oggetto di blocco da parte dell'Autorità in applicazione del regolamento sulla tutela del diritto d'autore online utilizza i servizi offerti da Cloudfare per diffondere illecitamente opere tutelate".