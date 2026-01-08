Poligrafici Printing, rinnovato il contratto per la stampa del quotidiano Libertà

Poligrafici Printing

(Teleborsa) -, società quotata all’Euronext Growth Milan, ha rinnovato il contratto con Editoriale Libertà per la stampa del quotidiano “Libertà”.Il nuovo accordo, che decorre dal 1° gennaio 2026, avrà durata di due anni e prevede la stampa di tutte le copie della “Libertà” a fronte di un corrispettivo complessivo per il periodo, inclusivo dei materiali di produzione e della carta, superiore a un milione di euro presso lo stabilimento di produzione di Bologna con possibilità di back up presso lo stabilimento di Firenze o di uno stampatore terzo.Ilha commentato: "Siamo molto contenti dell’accordo raggiunto con Editoriale Libertà, per il rinnovo della commessa di stampa e ringrazio tutto il Management per la fiducia che ci ha accordato. Ciò conferma la professionalità e le competenze che la nostra controllata Centro Stampa Poligrafici dispone nel mercato della stampa poligrafica".