Saldi invernali 2025/26, E-commerce in crescita: come riconoscere ed evitare le nuove truffe online

(Teleborsa) - Effettuare. Sempre più persone, infatti, stanno scoprendo la comodità di cercare, comprare e ricevere i loro prodotti preferiti direttamente a casa.Secondo un’analisi su, verso la fine del 2025, il numero diLa crescita su base annua evidenzia un trend positivo e costante dell’e-commerce, mentre i consumatori si preparano alla stagione dei saldi invernali 2025/2026. Se da un lato questo andamento sottolinea il ruolo sempre più centrale dello shopping online, dall'altrosoprattutto nei periodi di maggiore affluenza come quello dei saldi.Tra le frodi più diffuse, il '', evoluzione dei tradizionali SMS o e-mail di finta consegna. Questi scam inducono la vittima a pagare una piccola somma di denaro per 'sbloccare' la consegna del pacco, attivando in realtà abbonamenti nascosi. Sempre più frequente anche il fenomeno deglie-commerce fittizi creati grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale che compaiono rapidamente, con false recensioni e immagini realistiche di prodotti che in realtà non esistono.Per aiutare i consumatori a vivere un’esperienza di acquisto online sicura e senza sorprese spiacevoli, il team Trust&Safety di N26più comuni durante la ricerca di offerte online:- Se un’offerta ha un timer o fa credere che scadrà a breve, fermati e valuta con attenzione: l’urgenza è uno dei segnali principali di una possibile truffa.– Mai scattare selfie con il proprio documento in mano o condividere dati personali sensibili via chat, se non all’interno di app bancarie verificate aperte direttamente dall’utente: spesso, questo tipo di richiesta viene sfruttata dai truffatori per aggirare controlli d’identità e sicurezza e aprire conti con dati rubati.- Mantenere tutte le conversazioni sulle piattaforme ufficiali, controllare eventuali abbonamenti nascosti in micro-transazioni (specialmente sotto i 2 euro) e utilizzare l’autenticazione a due fattori (2FA), prestando attenzione a cosa si sta autorizzando prima di procedere con il pagamento.