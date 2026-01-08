Saldi invernali 2025/26, E-commerce in crescita: come riconoscere ed evitare le nuove truffe online

(Teleborsa) - Effettuare acquisti online è ormai diventata parte integrante della vita quotidiana di molti
. Sempre più persone, infatti, stanno scoprendo la comodità di cercare, comprare e ricevere i loro prodotti preferiti direttamente a casa.
Secondo un’analisi su dati anonimi relativa alle transazioni dei clienti della banca online N26
, verso la fine del 2025, il numero di acquisti online è cresciuto dell’8,4% rispetto all’anno precedente.
La crescita su base annua evidenzia un trend positivo e costante dell’e-commerce, mentre i consumatori si preparano alla stagione dei saldi invernali 2025/2026. Se da un lato questo andamento sottolinea il ruolo sempre più centrale dello shopping online, dall'altro mostra anche come un numero crescente di utenti sia esposto al rischio di frodi e truffe digitali,
soprattutto nei periodi di maggiore affluenza come quello dei saldi.
Tra le frodi più diffuse, il 'Subscription Trap
', evoluzione dei tradizionali SMS o e-mail di finta consegna. Questi scam inducono la vittima a pagare una piccola somma di denaro per 'sbloccare' la consegna del pacco, attivando in realtà abbonamenti nascosi. Sempre più frequente anche il fenomeno degli Instant Shop:
e-commerce fittizi creati grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale che compaiono rapidamente, con false recensioni e immagini realistiche di prodotti che in realtà non esistono.
Per aiutare i consumatori a vivere un’esperienza di acquisto online sicura e senza sorprese spiacevoli, il team Trust&Safety di N26 condivide qualche consiglio fondamentale per imparare a riconoscere i segnali d’allarme
più comuni durante la ricerca di offerte online: Regola della pausa
- Se un’offerta ha un timer o fa credere che scadrà a breve, fermati e valuta con attenzione: l’urgenza è uno dei segnali principali di una possibile truffa. No ai selfie o foto del tuo documento
– Mai scattare selfie con il proprio documento in mano o condividere dati personali sensibili via chat, se non all’interno di app bancarie verificate aperte direttamente dall’utente: spesso, questo tipo di richiesta viene sfruttata dai truffatori per aggirare controlli d’identità e sicurezza e aprire conti con dati rubati.Protezione delle transazioni
- Mantenere tutte le conversazioni sulle piattaforme ufficiali, controllare eventuali abbonamenti nascosti in micro-transazioni (specialmente sotto i 2 euro) e utilizzare l’autenticazione a due fattori (2FA), prestando attenzione a cosa si sta autorizzando prima di procedere con il pagamento.