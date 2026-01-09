Borse europee miste con focus su dati macro. Piazza Affari stabile

(Teleborsa) - Seduta a due velocità per i mercati azionari europei, con Parigi che guida i rialzi seguita da Londra
che avanza grazie anche al sostegno del titolo Glencore
, in rialzo del 10% su ipotesi di operazioni straordinarie (Rio Tinto è in trattative iniziali per l'acquisizione di Glencore in quella che potrebbe essere la più grande operazione mineraria di sempre). Bene Francoforte, mentre rimangono indietro Milano e Madrid
.
Il focus è stato oggi sui dati macroeconomici
. Negli Stati Uniti
l'employment report di dicembre ha suggerito
una dinamica occupazionale piuttosto statica: i nuovi occupati non agricoli si sono attestati a 50 mila unità (contro +66 mila attese e 56 mila precedenti), mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 4,4% dal 4,5% di novembre (oggetto di revisione migliorativa rispetto a 4,6% preliminare). Nell'Eurozona
a novembre le vendite al dettaglio hanno segnato
un incremento di +0,2% m/m (contro +0,1% atteso), con contestuale revisione al rialzo del dato precedente (+0,3% da 0% preliminare). In Italia
le vendite al dettaglio di novembre sono aumentate
di +0,5% m/m (+0,6% in volume), con una variazione positiva degli acquisti sia di prodotti alimentari che di prodotti non alimentari.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,22%. L'Oro
mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,60%. Forte rialzo per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 3,03%.
Ottimo il livello dello spread
, che scende fino a +70 punti base, con un calo di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,45%. Tra i mercati del Vecchio Continente
piccolo passo in avanti per Francoforte
, che mostra un progresso dello 0,53%, Londra
avanza dello 0,80%, e si muove in territorio positivo Parigi
, mostrando un incremento dell'1,44%.
A Milano
, il FTSE MIB
è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 45.719 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share
(Piazza Affari
), che si ferma a 48.535 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In denaro il FTSE Italia Mid Cap
(+0,79%); come pure, buona la prestazione del FTSE Italia Star
(+1,11%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, denaro su Brunello Cucinelli
, che registra un rialzo del 3,33%. Bilancio decisamente positivo per STMicroelectronics
, che vanta un progresso del 2,79%. Buona performance per ENI
, che cresce del 2,14%. Sostenuta Moncler
, con un discreto guadagno dell'1,96%.
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Italgas
, che ha terminato le contrattazioni a -2,09%. Pensosa A2A
, con un calo frazionale dell'1,48%. Tentenna Poste Italiane
, con un modesto ribasso dell'1,30%. Giornata fiacca per Hera
, che segna un calo dell'1,24%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Intercos
(+4,96%), Moltiply Group
(+3,96%), Technoprobe
(+3,41%) e MFE A
(+3,16%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su BFF Bank
, che ha archiviato la seduta a -2,07%. Spicca la prestazione negativa di Acea
, che scende dell'1,80%. IREN
scende dell'1,70%. Calo deciso per ENAV
, che segna un -1,69%.