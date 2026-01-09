Milano 17:35
45.719 +0,10%
Nasdaq 18:32
25.740 +0,91%
Dow Jones 18:32
49.563 +0,60%
Londra 17:35
10.125 +0,80%
Francoforte 17:35
25.262 +0,53%

Borse europee miste con focus su dati macro. Piazza Affari stabile

(Teleborsa) - Seduta a due velocità per i mercati azionari europei, con Parigi che guida i rialzi seguita da Londra che avanza grazie anche al sostegno del titolo Glencore, in rialzo del 10% su ipotesi di operazioni straordinarie (Rio Tinto è in trattative iniziali per l'acquisizione di Glencore in quella che potrebbe essere la più grande operazione mineraria di sempre). Bene Francoforte, mentre rimangono indietro Milano e Madrid.

Il focus è stato oggi sui dati macroeconomici. Negli Stati Uniti l'employment report di dicembre ha suggerito una dinamica occupazionale piuttosto statica: i nuovi occupati non agricoli si sono attestati a 50 mila unità (contro +66 mila attese e 56 mila precedenti), mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 4,4% dal 4,5% di novembre (oggetto di revisione migliorativa rispetto a 4,6% preliminare). Nell'Eurozona a novembre le vendite al dettaglio hanno segnato un incremento di +0,2% m/m (contro +0,1% atteso), con contestuale revisione al rialzo del dato precedente (+0,3% da 0% preliminare). In Italia le vendite al dettaglio di novembre sono aumentate di +0,5% m/m (+0,6% in volume), con una variazione positiva degli acquisti sia di prodotti alimentari che di prodotti non alimentari.

L'Euro / dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,22%. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,60%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 3,03%.

Ottimo il livello dello spread, che scende fino a +70 punti base, con un calo di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,45%.

Tra i mercati del Vecchio Continente piccolo passo in avanti per Francoforte, che mostra un progresso dello 0,53%, Londra avanza dello 0,80%, e si muove in territorio positivo Parigi, mostrando un incremento dell'1,44%.

A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 45.719 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share (Piazza Affari), che si ferma a 48.535 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In denaro il FTSE Italia Mid Cap (+0,79%); come pure, buona la prestazione del FTSE Italia Star (+1,11%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, denaro su Brunello Cucinelli, che registra un rialzo del 3,33%. Bilancio decisamente positivo per STMicroelectronics, che vanta un progresso del 2,79%. Buona performance per ENI, che cresce del 2,14%. Sostenuta Moncler, con un discreto guadagno dell'1,96%.

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Italgas, che ha terminato le contrattazioni a -2,09%. Pensosa A2A, con un calo frazionale dell'1,48%. Tentenna Poste Italiane, con un modesto ribasso dell'1,30%. Giornata fiacca per Hera, che segna un calo dell'1,24%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Intercos (+4,96%), Moltiply Group (+3,96%), Technoprobe (+3,41%) e MFE A (+3,16%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su BFF Bank, che ha archiviato la seduta a -2,07%. Spicca la prestazione negativa di Acea, che scende dell'1,80%. IREN scende dell'1,70%. Calo deciso per ENAV, che segna un -1,69%.
