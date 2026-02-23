Mercati europei cauti. Tonica Piazza Affari, svetta Enel

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei, dopo la volata in chiusura di venerdì grazie allo stop della Corte suprema americana alla maggior parte dei dazi imposti dal presidente USA, Donald Trump. Sul sentiment degli investitori prevale tuttavia l'incertezza legata ai nuovi dazi annunciati dal Tycoon. Ottima invece la performance di Piazza Affari
, che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa, dove svetta Enel grazie alla presentazione del piano industriale con investimenti per 53 miliardi
nel periodo 2026-2028. Focus anche sull'assemblea straordinaria di Banco BPM
, per modifiche statutarie.
Nel frattempo, prosegue la stagione delle trimestrali
con il focus sul colosso tecnologico Nvidia
che annuncerà i conti di bilancio, mercoledì, a Borse chiuse.
Sul fronte macroeconomico, in USA si guarda agli indicatori sul manifatturiero, mentre su quello della politica monetaria, riflettori sul discorso oggi di Christine Lagarde
, presidente BCE, a Washington (alle 18.30 italiane).
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,18. L'Oro
, in aumento (+1,19%), raggiunge 5.159 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 66,16 dollari per barile.
In lieve rialzo lo spread
, che si posiziona a +60 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,33%. Tra i listini europei
piccola perdita per Francoforte
che scambia con un -0,39%; poco mosso Londra
che mostra un +0,06%; ferma Parigi
che riporta un moderato +0,1%. A Piazza Affari, il FTSE MIB
continua la giornata con un aumento dello 0,90%, a 46.891 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
continua la giornata in aumento dello 0,83%.
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Enel
(+5,62%), Nexi
(+1,52%), Moncler
(+1,40%) e Poste Italiane
(+1,30%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Leonardo
, che continua la seduta con -1,43%.
Tentenna STMicroelectronics
, che cede l'1,05%.
Sostanzialmente debole Campari
, che registra una flessione dello 0,96%.
Si muove sotto la parità Stellantis
, evidenziando un decremento dello 0,82%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Safilo
(+5,50%), BFF Bank
(+5,41%), Fiera Milano
(+4,17%) e Intercos
(+2,30%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su WIIT
, che prosegue le contrattazioni a -3,27%.
Scivola Technoprobe
, con un netto svantaggio del 2,28%.
In rosso Avio
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,66%.
Spicca la prestazione negativa di Sesa
, che scende dell'1,64%.