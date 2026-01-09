Johnson & Johnson, accordo con amministrazione USA per abbassare i prezzi dei farmaci

(Teleborsa) - Il colosso farmaceutico statunitense Johnson & Johnson
ha raggiunto un accordo con l'amministrazione Trump
per migliorare l'accesso ai farmaci
e ridurre i costi
per milioni di pazienti americani. L'accordo inoltre garantisce ai prodotti farmaceutici dell'azienda un'esenzione dai dazi doganali
.
"L'accordo di oggi dimostra che quando il settore pubblico e quello privato collaborano per raggiungere obiettivi comuni, possiamo ottenere risultati concreti per i pazienti e l'economia statunitense", ha dichiarato Joaquin Duato, Presidente e Amministratore Delegato di JnJ
. "Sono orgoglioso che Johnson & Johnson stia rispondendo all'appello del Presidente Trump di abbassare i prezzi dei farmaci per la popolazione americana, mantenendo al contempo il nostro ruolo nel migliorare e salvare vite umane e garantendo che gli Stati Uniti continuino a guidare il mondo nell'innovazione sanitaria".
La società ha anche annunciato due nuovi stabilimenti produttivi negli Stati Uniti
– un sito di produzione di terapie cellulari di nuova generazione in Pennsylvania e un impianto per farmaci all'avanguardia nella Carolina del Nord – come parte di un investimento di 55 miliardi di dollari negli USA
, e ha inoltre dichiarato di pianificare ulteriori investimenti entro la fine dell’anno
.