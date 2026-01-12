CrowdFundMe, raccolta complessiva a 34 milioni di euro nel 2025 (+15%)

CrowdFundMe

(Teleborsa) - Nel corso del 2025, il Gruppoha registrato unapari a 34 milioni di euro, in crescita del 15% rispetto allo stesso periodo del 2024 (29,51 milioni), confermando la solidità del modello e la capacità di intercettare una domanda di investimento sempre più qualificata a supporto di startup, PMI e operazioni immobiliari. La raccolta totale della societàdal 2017 a oggi ha raggiunto così la cifra di 225 milioni, con oltre 103.000 investimenti.CrowdFundMe ha registrato una crescita del 57% dei, passati da 12 milioni nel 2024 a 18,7 milioni nel 2025. Il risultato è stato conseguito nonostante un lieve, passate da 37 nel 2024 a 34 nel 2025, coerentemente con una selezione più accurata delle iniziative e con un focus su operazioni di dimensione media più elevata.L’incremento dei volumi della raccolta è stato accompagnato da una crescita del 10% nel, passati da 2.582 nel 2024 a 2.835 nel 2025, con un conseguente aumento dell’, salito da circa 4.625 euro a circa 6.602 euro (+43%).Accanto alle campagne tradizionali di equity in startup e PMI, nel 2025 CrowdFundMe ha affiancato(equity) con rendimento cedolare (in ambito green, GridShare ha raccolto complessivamente, tra il 2024 e il 2025, oltre 3,8 milioni, di cui circa 1 milione nel 2024, coinvolgendo circa 1.000 investitori; in ambito immobiliare equity, con operazioni come Calle del Magazen).Parallelamente, nel corso del 2025ha confermato la solidità del proprio modello operativo, registrando una forte accelerazione delle. Nel periodo sono stati infatti restituiti 17,3 milioni, in crescita del 13% rispetto ai 15,3 milioni del 2024.Il dato suirappresenta uno degli indicatori più rilevanti dell’esercizio: il numero di operazioni rimborsate è passato da 85 nel 2024 a 119 nel 2025, con un incremento di circa il 40%, a testimonianza della bontà del processo di selezione (cominciato nel 2023) e gestione positiva di situazioni complesse.Nel corso dell’anno, Trusters ha inoltre lanciato 79(per un totale di 15,3 milioni di euro, -13% vs 2024), in aumento rispetto alle 73 del 2024 (+8%), riflettendo l’ingresso di nuove emittenti.