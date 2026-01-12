Fortech, si rafforza nell'e-mobility con l'acquisizione di ElectriEase

(Teleborsa) -, realtà tecnologica italiana con sede a Rimini fondata nel 2006 e specializzata in soluzioni di pagamento, automazione e piattaforme digitali per la mobilità tradizionale ed elettrica, annuncia l’acquisizione di, fondata nel 2024 con sede a Roma è una piattaforma software innovativa dedicata alla gestione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (EV).“L’ingresso di ElectriEase segna una tappa importante per la società”, dichiara. “Condividiamo una visione di mobilità sempre più intelligente ed integrata e, unendo le nostre competenze, potremo offrire al mercato soluzioni ancora più complete, rafforzando il nostro ruolo di abilitatore tecnologico della mobilità attraverso una strategia che supera la logica del singolo prodotto e si fonda sullo sviluppo di piattaforme aperte, interoperabili e orientate alla creazione di valore nel lungo periodo”.“Siamo soddisfatti per l’operazione con Fortech, che riteniamo consentirà a ElectriEase di dispiegare al massimo le proprie potenzialità, con nuova energia come brand riconosciuto a livello nazionale e internazionale nel mondo della mobilità elettrica” ha dichiarato. “Manterremo un ruolo importante nella gestione del business, convinti di poter realizzare gli obiettivi di crescita condivisi con Fortech”.