Grandi Stazioni Retail, Elena Sorlini nuovo Amministratore Delegato

(Teleborsa) -, società privata che dal 2016 gestisce e valorizza gli spazi commerciali e di comunicazione all’interno delle 14 grandi stazioni italiane nel cuore delle 11 città più importanti (Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze, Venezia, Bologna, Verona, Genova, Bari e Palermo), ha fatto sapere che il Cda ha nominatoquale, in sostituzione di Francesco Tagliapietra.Nel suo nuovo ruolo, in cui è attiva dal 1° gennaio, Elena Sorlini guiderà l’azienda nell’e nello, con l’obiettivo di continuare a potenziare l’offerta di servizi ai passeggeri ed introdurre soluzioni innovative nelle stazioni, rafforzandone il ruolo nevralgico come hub urbani per la mobilità ed il trasporto nazionale.Elena Sorlini vanta, maturata nel comparto aeroportuale in Italia e a livello internazionale. Prima di assumere il nuovo incarico, ha ricoperto il ruolo di Chief Executive Officer degli Aeroporti di Abu Dhabi.