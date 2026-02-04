Apertura cauta a Wall Street, attesa per i conti di Alphabet e timori crescenti per i titoli software

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones
un rialzo dello 0,54%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'S&P-500
(New York
), che si posiziona a 6.924 punti, in prossimità dei livelli precedenti.
In lieve ribasso il Nasdaq 100
(-0,52%); sui livelli della vigilia l'S&P 100
(+0,12%).
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori materiali
(+1,49%), energia
(+1,11%) e beni di consumo per l'ufficio
(+1,00%). Il settore informatica
, con il suo -0,44%, si attesta come peggiore del mercato.
Sotto pressione i titoli software
a causa dei timori sulla concorrenza dei nuovi modelli AI
e sulle valutazioni elevate del settore. Gli investitori attendono inoltre con cautela i risultati di Alphabet
, focalizzandosi sugli ingenti investimenti in data center e chip per sostenere Gemini e l'accordo con Apple. Nel frattempo, AMD
è crollata in maniera inaspettata: pur avendo registrato ricavi record per 10,3 miliardi di dollari nel quarto trimestre, le previsioni deludenti per l'inizio del 2026 hanno allarmato il mercato.
Prosegue la earning season
: oggi è stato il turno delle farmaceutiche Eli Lilly
(che ha chiuso
il quarto trimestre del 2025 con risultati straordinari, trainati dal successo commerciale dei farmaci per il diabete e l'obesità) e AbbVie
(con un utile trimestrale rettificato di 2,71 dollari ad azione che ha superato
la stima media degli analisti), di Boston Scientific
(che ha chiuso
il quarto trimestre del 2025 con risultati superiori alle previsioni degli analisti) e di Uber
(che ha chiuso
il 2025 con risultati da record ma ha deluso le attese degli analisti sulla guidance 2026)
Sul fronte macroeconomico
, crescono ma meno delle attese
i posti di lavoro
nel settore privato
statunitense a gennaio 2026. Gli occupati del settore privato hanno registrato infatti un aumento di 22 mila posti di lavoro
, dopo i +37mila del mese precedente. Le attese dagli analisti indicavano un aumento di 46 mila unità. Continuano a calare
le domande di mutuo
negli Stati Uniti
. Nella settimana al 30 gennaio, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un decremento dell'8,9%, dopo il -8,5% registrato la settimana precedente.
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Sherwin Williams
(+2,80%), Caterpillar
(+1,87%), Amgen
(+1,86%) e Nike
(+1,62%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su IBM
, che prosegue le contrattazioni a -3,61%.
Sotto pressione Salesforce
, che accusa un calo del 2,97%.
Sottotono Nvidia
che mostra una limatura dell'1,31%.
Deludente Amazon
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, GE Healthcare Technologies
(+3,96%), Charter Communications
(+2,89%), T-Mobile US
(+2,51%) e Diamondback Energy
(+2,27%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su AppLovin
, che ottiene -13,88%.
Lettera su Advanced Micro Devices
, che registra un importante calo del 12,23%.
Scende Shopify
, con un ribasso del 5,21%.
Crolla Micron Technology
, con una flessione del 4,49%.