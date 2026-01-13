Bankitalia, a novembre prestiti +2,1% su anno

(Teleborsa) - Accelerano, a novembre, i prestiti delle banche. I prestiti al settore privato
, corretti sulla base della metodologia armonizzata concordata nell'ambito del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), sono aumentati del 2,1 per cento sui dodici mesi (1,8 nel mese precedente). I prestiti alle famiglie sono aumentati del 2,3 per cento (come nel mese precedente) mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati dell'1,8 per cento (1,1 in ottobre). I depositi del settore privato
sono aumentati del 2,6 per cento (come nel mese precedente); la raccolta obbligazionaria è aumentata del 2,8 per cento (4,9 in ottobre). È quanto emerge dalle statistiche della Banca d'Italia. Stabili, a novembre, i tassi sui nuovi mutui applicati dalle banche e quelli riconosciuti ai depositi dei clienti.
A novembre il Tasso Annuale Effettivo Globale (TAEG)
sui nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni si è collocato al 3,72 per cento (3,73 in ottobre); la quota di questi prestiti con periodo di determinazione iniziale del tasso fino a 1 anno è stata del 14,9 per cento (16,1 nel mese precedente). Il TAEG sulle nuove erogazioni di credito al consumo si è collocato al 10,12 per cento (10,07 nel mese precedente). I tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono stati pari al 3,52 per cento (3,53 nel mese precedente), quelli per importi fino a 1 milione di euro sono stati pari al 4,10 per cento, mentre i tassi sui nuovi prestiti di importo superiore a tale soglia si sono collocati al 3,16 per cento. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,63 per cento (come in ottobre).