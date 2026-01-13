Poco mosse le Borse europee, a Piazza Affari scattano Saipem e DiaSorin

(Teleborsa) -

Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia.





A Milano bene Saipem - favorita dalla risalita del prezzo del petrolio e dai possibili sviluppi in Venezuela dati i suoi rapporti commerciali con l'americana Chevron - e DiaSorin. Seduta positiva anche per il comparto bancario: in leggero rialzo Banco Bpm dopo l'ok della Bce a Credit Agricole per salire oltre il 20% del capitale dell'istituto.



In calo Ferrari e Stellantis, con Hsbc che ha tagliato rating e target price alla prima e confermato il giudizio e alzato il TP alla seconda, mentre appare in ripresa Leonardo nonostante Deutsche Bank abbia tagliato a "Hold" da "Buy" la raccomandazione sul titolo del big della difesa. Scambia poco sotto la parità invece STMicroelectronics dopo che Jefferies ha incrementato a 29 euro per azione (dai precedenti 26 euro) il target price, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.



In attesa dei dati sull'inflazione Usa di dicembre, tiene banco la vicenda legata alla Federal Reserve e agli attacchi al presidente Jerome Powell da parte dell'amministrazione Trump. "Esprimiamo piena solidarietà al Federal Reserve System e al suo Presidente Jerome Powell", hanno affermato i presidenti di importanti banche centrali globali in una dichiarazione che arriva a distanza di due giorni da quanto Powell ha detto di essere oggetto di un'indagine penale sulle dichiarazioni rilasciate al Congresso lo scorso giugno.

L'Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%. Prevale la cautela sull'oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,20%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,16%.