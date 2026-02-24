Mercati europei in stand-by: a Piazza partono bene Tim, Stellantis e Stm. In rosso le banche

(Teleborsa) - Si muove all'insegna della prudenza
la seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa, e scambia sulla linea di parità.
A Piazza Affari
scattano in apertura Tim
e Stellantis
, ques'ultima premiata dalla buona crescita registrata nelle vendite di auto in Europa a gennaio nonostante la partenza in retromarcia
del mercato. Bene anche STMicroelectronics
grazie ai passi in avanti sul fronte dell'intelligenza artificiale e la collaborazione con DeepSeek e Nvidia per i suoi chip. Sul fondo invece il settore bancario che registra perdite diffuse anche superiori al 2%.
Gli investitori europei però continuano a guardare a quanto accade negli Usa dopo che la Corte Suprema ha dichiarato illeggittimi i dazi
imposti dal presidente Trump senza però pronunciarsi sul tema dei rimborsi
. In serata è atteso il discorso sullo stato dell'Unione
del leader Usa alle Camera da cui potrebbero arrivare nuove indicazioni dopo l'annuncio di nuove tariffe.
Sul fronte macroeconomico
, si deteriora più del previsto la fiducia delle imprese manifatturiere
francesi nel mese di febbraio. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), si attesta a 102 punti
, rispetto ai 105 del mese precedente e contro i 104 delle attese.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,179. Scambia in retromarcia l'oro
, che scivola a 5.172,9 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 66,29 dollari per barile.
Piccolo passo verso l'alto dello spread
, che raggiunge quota +61 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,31%. Nello scenario borsistico europeo
discesa modesta per Francoforte
, che cede un piccolo -0,21%, piatta Londra
, che tiene la parità, e senza spunti Parigi
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.
Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB
che si ferma a 46.612 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 49.316 punti.
In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap
(+0,26%); con analoga direzione, poco sopra la parità il FTSE Italia Star
(+0,37%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, ben comprata Stellantis
, che segna un forte rialzo del 2,66%. Telecom Italia
avanza del 2,53%.
Si muove in territorio positivo STMicroelectronics
, mostrando un incremento del 2,30%.
Denaro su Saipem
, che registra un rialzo dell'1,62%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su BPER Banca
, che prosegue le contrattazioni a -2,66%. Banca Popolare di Sondrio
scende del 2,41%.
Calo deciso per Unipol
, che segna un -2,15%.
Sotto pressione Intesa Sanpaolo
, con un forte ribasso dell'1,71%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Avio
(+3,59%), Carel Industries
(+3,20%), GVS
(+2,79%) e Technoprobe
(+2,26%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su BFF Bank
, che continua la seduta con -3,04%.
Soffre Banco Desio
, che evidenzia una perdita dell'1,66%.
Preda dei venditori Credem
, con un decremento dell'1,65%.
Pensosa Ferretti
, con un calo frazionale dell'1,35%.