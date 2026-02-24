Milano 10:48
46.586 -0,24%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 10:48
10.668 -0,16%
Francoforte 10:48
24.941 -0,20%

Mercati europei in stand-by: a Piazza partono bene Tim, Stellantis e Stm. In rosso le banche

Commento, Finanza, Spread
Mercati europei in stand-by: a Piazza partono bene Tim, Stellantis e Stm. In rosso le banche
(Teleborsa) - Si muove all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa, e scambia sulla linea di parità.

A Piazza Affari scattano in apertura Tim e Stellantis, ques'ultima premiata dalla buona crescita registrata nelle vendite di auto in Europa a gennaio nonostante la partenza in retromarcia del mercato. Bene anche STMicroelectronics grazie ai passi in avanti sul fronte dell'intelligenza artificiale e la collaborazione con DeepSeek e Nvidia per i suoi chip. Sul fondo invece il settore bancario che registra perdite diffuse anche superiori al 2%.

Gli investitori europei però continuano a guardare a quanto accade negli Usa dopo che la Corte Suprema ha dichiarato illeggittimi i dazi imposti dal presidente Trump senza però pronunciarsi sul tema dei rimborsi. In serata è atteso il discorso sullo stato dell'Unione del leader Usa alle Camera da cui potrebbero arrivare nuove indicazioni dopo l'annuncio di nuove tariffe.

Sul fronte macroeconomico, si deteriora più del previsto la fiducia delle imprese manifatturiere francesi nel mese di febbraio. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), si attesta a 102 punti, rispetto ai 105 del mese precedente e contro i 104 delle attese.

Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,179. Scambia in retromarcia l'oro, che scivola a 5.172,9 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 66,29 dollari per barile.

Piccolo passo verso l'alto dello spread, che raggiunge quota +61 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,31%.

Nello scenario borsistico europeo discesa modesta per Francoforte, che cede un piccolo -0,21%, piatta Londra, che tiene la parità, e senza spunti Parigi, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.

Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 46.612 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 49.316 punti.

In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,26%); con analoga direzione, poco sopra la parità il FTSE Italia Star (+0,37%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ben comprata Stellantis, che segna un forte rialzo del 2,66%.

Telecom Italia avanza del 2,53%.

Si muove in territorio positivo STMicroelectronics, mostrando un incremento del 2,30%.

Denaro su Saipem, che registra un rialzo dell'1,62%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su BPER Banca, che prosegue le contrattazioni a -2,66%.

Banca Popolare di Sondrio scende del 2,41%.

Calo deciso per Unipol, che segna un -2,15%.

Sotto pressione Intesa Sanpaolo, con un forte ribasso dell'1,71%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Avio (+3,59%), Carel Industries (+3,20%), GVS (+2,79%) e Technoprobe (+2,26%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su BFF Bank, che continua la seduta con -3,04%.

Soffre Banco Desio, che evidenzia una perdita dell'1,66%.

Preda dei venditori Credem, con un decremento dell'1,65%.

Pensosa Ferretti, con un calo frazionale dell'1,35%.
Condividi
```