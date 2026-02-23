Mercati europei deboli. Tiene Milano con Enel

Nvidia

(Teleborsa) - Avvio di settimana prudente per le principali borse europee, dopo la volata in chiusura di venerdì grazie alloalla maggior parte dei dazi imposti dal presidente USA, Donald Trump. Sul sentiment degli investitori prevale tuttavia l'incertezza legata aidal Tycoon. Sui mercati asiatici sono rimasti chiusi per festività la piazza di Tokyo e le Borse cinesi.Nel frattempo, prosegue lacon il focus sul colosso tecnologicoche annuncerà i conti di bilancio mercoledì a Borse chiuse.Sul fronte macroeconomico, c'è attesa per alcuni dati in arrivo in Europa (in Italia i numeri sull'inflazione), mentre in USA si guarda agli indicatori sul manifatturiero. Infine, sul versante della politica monetaria, riflettori sul discorso oggi di Christine Lagarde, presidente BCE, a Washington (alle 18.30 italiane).Sull'azionario, a Piazza Affari occhi sudopo la presentazione del piano industriale con investimenti per 53 miliardi nel periodo 2026-2028 e sull'assemblea straordinaria di, per modifiche statutarie.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,182. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 5.137,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,92%) si attesta su 65,87 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +60 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,34%.contrazione moderata perche soffre un calo dello 0,69%; andamento cauto per-0,2%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,28%. Poco sopra la parità il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 46.557 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 49.285 punti.di Milano, troviamo(+2,94%),(+0,78%),(+0,71%) e(+0,60%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,80%.scende dell'1,56%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,22%.Tra i(+2,34%),(+0,88%),(+0,61%) e(+0,58%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,78%.Calo deciso per, che segna un -2,21%.Discesa modesta per(-1,43%) che oggi stacca il dividendo.