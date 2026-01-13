U.S. Bancorp acquisterà il broker BTIG per massimo 1 miliardo di dollari

U.S. Bancorp

(Teleborsa) -, una delle maggiori banche statunitensi, ha stipulato un, una società di servizi finanziari specializzata in investment banking, sales e trading istituzionale, ricerca e prime brokerage. L'accordo tra U.S. Bancorp e BTIG prevede che la transazione si concluda nel secondo trimestre del 2026. Il"I migliori talenti, le migliori competenze e la migliore tecnologia di BTIG ci consentiranno di continuare a crescere sui mercati dei capitali e di rafforzare le relazioni con i clienti - ha dichiaratodi U.S. Bancorp - Questa acquisizione consentirà a entrambe le organizzazioni di offrire maggiore valore, innovazione ed efficienza alle aziende e alle istituzioni che serviamo".Fondata nel 2005, BTIG èe ha preso parte a oltre 1.275 transazioni di investment banking annunciate dal 2015. Con oltre 700 dipendenti, BTIG e le sue affiliate operano in 20 città negli Stati Uniti, in Europa, Asia e Australia.A seguito dell'operazione, il. LeRoy, uno dei principali artefici dell'espansione di BTIG sin dal suo ingresso nell'azienda nel 2008, manterrà la carica di CEO di BTIG, riportando a Stephen Philipson, Vicepresidente e Responsabile del Wealth, Corporate, Commercial and Institutional Banking di U.S. Bancorp. Il co-fondatore e Presidente Esecutivo di BTIG, Steven Starker, manterrà il suo attuale ruolo quotidiano di coinvolgimento e interazione con i principali clienti istituzionali e aziendali di BTIG e di guida dello sviluppo aziendale in tutti i dipartimenti.L'attività nei mercati dei capitali di U.S. Bancorp ha prodotto un fatturato di circa 1,4 miliardi di dollari nei 12 mesi al ??30 settembre 2025 e un tasso di crescita annuo composto del 21% tra il 2021 e il 2024.. Dal 2014, BTIG è il partner di riferimento per i mercati dei capitali azionari dell'azienda. Nel 2023, le due società hanno avviato un programma di referral per la consulenza in M&A.