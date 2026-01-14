Farmacosmo, ok assemblea a cessione 50% di BauBau a Pet Being e sblocco dell’escrow da 4 milioni

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di Farmacosmo
, società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, Pet, riunitasi in data odierna in sede ordinaria, ha deliberato a maggioranza l’approvazione di un’operazione avente ad oggetto la vendita, da parte di Farmacosmo e in favore di Pet Being, di una porzione della quota di partecipazione dalla stessa detenuta in Baubau, rappresentativa del 50% del relativo capitale, che integra un’ipotesi di "cambiamento sostanziale del business".
La valutazione della Società, spiega una nota, è stata concordata tra le parti in Euro 10 milioni per il 100%, che si sommano alla posizione di cassa netta positiva. Sulla base di tale valutazione, il corrispettivo per l’acquisto del 50% del capitale sociale detenuto da Farmacosmo ammonta a Euro 4 milioni, oltre ad Euro 1 milione al raggiungimento di specifici obiettivi di performance (EBITDA
2026 superiore a Euro 1,2 milioni), oltre alla somma dovuta per la posizione di cassa netta positiva.
Successivamente e comunque in data odierna, si è tenuta l’Assemblea dei Soci di Baubau
che ha deliberato in merito alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione
composto: Andrea Bianchi (Amministratore Delegato); Niccolò Galante (Presidente del Consiglio di Amministrazione); Laurent Pauze (Consigliere).