Londra: in calo Melrose Industries

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere
, che presenta una flessione del 2,83% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Melrose Industries
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario di breve periodo di Melrose Industries
evidenzia un declino dei corsi verso area 5,421 sterline con prima area di resistenza vista a 5,595. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 5,345.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)